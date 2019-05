Jan Johansen + FÖLJ

Här gifter sig Jan Johansen med sin Jenny: ”Lyckligaste dagen i mitt liv”

Anna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 16 maj 2019 17:55

Äntligen!

Nu har artisten Jan Johansen och Jenny Sandberg gift sig.

För Nöjesbladet berättar Jan om den stora dagen.

- Jenny är den vackraste bruden jag någonsin har sett. Det är den lyckligaste dagen i mitt liv.

Det var meningen att artisten och sångaren Jan Johansen, 53, och hans fästmö Jenny Sandberg, 47, skulle gifta sig sommaren 2017. Men på grund av att Jennys föräldrar gick bort med en månads mellanrum så ställdes allt av naturliga skäl på ända. Det blivande brudparet valde att skjuta på bröllopet.

Idag torsdag blev det äntligen av. Under klarblå himmel på Eklundshof i Uppsala där Jan och Jenny bor, lovade de att älska varandra i nöd och lust. Brudgummen kom fram först till altaret, sedan skred bruden fram till ”My Girl” med The Temptations.

”De sa att det lyser om oss”

Under vigseln sjöng gruppen Fantastic Four bland annat ”Only you” med The platters och när brudparet hade förklarats man och hustru klämde bandet i med Percy Sledges känslosamma ”When a man Loves a woman”.

– De sa att det lyser om oss och det känns som vi har hamnat rätt. Vi har hamnat där vi ska vara. Vi har dragits till varandra hela vårt liv och nu är vi tillsammans. Det var meningen att vi skulle träffas, förklarar en tagen men lycklig Janne till Nöjesbladet efter vigseln och fortsätter:

– Jenny är den vackraste bruden jag någonsin har sett. Det är den lyckligaste dagen i mitt liv.

Jenny byter namn

Jenny som nu kommer byta efternamn till Johansen är inte sen att hålla med. Och hon tycker att ceremonin gick över förväntan.

– Det här blev ännu bättre än jag trodde! Vi var inte så nervösa... Eller det pirrade ju lite, men inte så att man inte kunde möta blickar och så.

Under vigseln torkade bruden tårarna vid flera tillfällen.

– Ja, det var ju också en anspänning eftersom man är så lycklig. Men det var också för alla som är här för att fira vår dag. Att se ögonen på människor som man känt i 30-40 år.... Det är stort.

Då började Jan gråta...

Jan berättar också att han fällde en och annan glädjetår.

– Ja, absolut! Den första kom när jag fick se min hustru idag för första gången på hotellet. Hon hade hållit på att fixa med allt i ett angränsande rum. Sedan gick jag in dit och hon stod med ryggen mot mig. Och när hon vände sig om började jag gråta.















Foto: SHIMODA MEDIA Jan Johansen och Jenny Sandberg

Bland bröllopsgästerna märktes kända namn som Tony Irving, Shirley Clamp, Gladys del Pilar och Ingela ”Pling” Forsman som skrev ”Se på mig” som Jan vann Melodifestivalen med 1995.

Bröllopsresan kommer att gå till Nashville i USA eftersom båda är så musikintresserade och de har även kompisar som bor där.

– Vi kanske kommer att säga hej till Elvis på Graceland i Memphis, det vore härligt, har de tidigare sagt till undertecknade.

