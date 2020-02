Sami Jakobsson om sitt mörka förflutna

avAlex Hartelius/Meter

Publicerad: 14 februari 2020 kl. 18.56

Uppdaterad: 14 februari 2020 kl. 19.11

Sami Jakobsson öppnar i ”Big Brother” upp om sitt mörka förflutna med högerextrema åsikter och tatueringar med nazisymboler.

Till Daniel Glasman, som är jude, säger han att det är åsikter som han längre inte står för och att de är från ett liv han försöker lämna bakom sig.

– Jag tycker alla förtjänar mer än en andra chans. Alla är väl lyckliga om de lämnar den världen? säger Daniel Glasman.

Foto: TV4 Sami Jakobsson

”Big brother”-deltagaren Sami Jakobsson har haft ett mörkt förflutet med högerextrema åsikter. På sin kropp har han tidigare haft tatueringar med nazisymboler, men har i dag tatuerat över dem.

Förra året intervjuades Jakobsson av Aftonbladet i samband med dokumentären "Raggarjävlar", där han kopplades ihop med flera högerextrema symboler och sa då att de tillhörde ett förlutet han inte längre ville kopplas till.

– Vi började spela in 2016. Under de här åren som vi har spelat in har jag funnit min väg i livet. Så jag döljer inget. Jag står för mina skelett i garderoben som jag anser att det är idag. Vissa håller fortfarande på med sådant här medan andra inte gör det. Jag hade på mig det här då. Men jag står inte för sådana åsikter, sa han då.

Efter att ha kommit nära Daniel Glasman, som är jude, berättade Sami Jakobsson i ”Big brother” under fredagen om sitt förflutna och vilka tatueringar som han tidigare haft.

– Det är dig jag kommit närmst här i huset och jag vill inte att du ska tro att det har någon betydelse i dag. De har tillhört ett gammalt förflutet, säger Sami Jakobsson.

Daniel Glasman säger att det inte påverkar deras relation på något sätt, så länge Sami Jakobsson inte har de åsikterna i dag.

– Jag tycker alla förtjänar mer än en andra chans. Alla är väl lyckliga om de lämnar den världen? Ingen är lyckligare än jag och jag vill att alla i världen ska sitta här som dig och känna som du känner nu, säger Daniel Glasman.

LÄS OCKSÅ Isabel Pereira ångerfull efter rasistutspelet

LÄS OCKSÅ Jessica Pamlin ersätter Isabel Pereira i "Big brother”

LÄS OCKSÅ Deltagarna riskerar att få lämna ”Big brother”

LÄS OCKSÅ Deltagarna riskerar att få lämna ”Big brother”

LÄS OCKSÅ Här är deltagarna i "Big brother"

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 14 februari 2020 kl. 18.56