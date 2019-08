Kim Cattrall + FÖLJ

Kim Cattrall kände sig mobbad av kollegorna

Vägrade skriva på för en tredje ”Sex and the city”-film

avAlex Hartelius

11 augusti 2019

Bråket forstätter mellan ”Sex and the city”-kollegorna.

I en intervju med tidningen The Observer Magazine anklagar Kim Cattrall de andra skådespelarna för mobbing.

– Jag kunde aldrig förstå varför de inte bara kunde ersätta mig med en annan skådespelare, i stället för att ödsla tid med att mobba mig, säger hon.

I en söndagsintervju med tidningen The Observer Magazine säger Cattrall att hon är tacksam för succén med ”Sex and the city” och att hon fick spela rollen som Samantha Jones i 94 avsnitt och två långfilmer.

Samtidigt säger hon att hon kände sig attackerad och mobbad av de andra skådespelarna när hon tackade nej till att göra en tredje film.

– Jag kunde aldrig förstå varför de inte bara kunde ersätta mig med en annan skådespelare, i stället för att ödsla tid med att mobba mig. Ett nej är ett nej, säger hon i intervjun enligt The Mirror.

”Slutade som vinnare”

Kim Cattrall har i en tidigare intervju i Piers Morgans pratshow, ”Life stories”, berättat att hon fick skulden för att en tredje film aldrig blev. Hon var även besviken på ”Sex and the city”-kollegan Sarah Jessica Parkers uttalande om henne i media som fick henne att framstå som en diva.

– Jag känner mig inte som ett offer. Det känns som om jag slutade som vinnare. Det här har gett mig en fantastisk plattform. Men Sarah Jessica kunde ha varit snällare. Jag vet inte vad hennes problem är. Det har jag aldrig gjort, sa Cattrall.



1 av 2 | Foto: AP Kim Cattrall.

Parker försvarar sig

Det omskrivna och infekterade bråket mellan Kim Cattrall och Sarah Jessica Parker har pågått i flera år. När Cattralls bror gick bort i början av förra året uttryckte Sarah Jessica Parker sin sorg på sociala medier, något som inte uppskattades av Cattrall.

”Jag behöver inte din kärlek eller stöd i denna tragiska tid, Sarah Jessica Parker”, skrev hon på Instagram.

Sarah Jessica Parker har i en tidigare intervju med People sagt att hon aldrig pekat ut Cattrall som en diva.

– Jag pratade aldrig om det, förutom att jag sa att några av oss var besvikna över att filmen inte blev av, sa Parker då.

