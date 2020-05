Dansbanden i ekonomisk kris: ”Väldigt mörkt”

”Förlorade en halv miljon över en natt” • Har sadlat om till snickare

Av: Rasmus Karlsson

Publicerad: 28 maj 2020 kl. 21.02

Dansbanden är i ekonomisk kris.

Inställda spelningar som inte går att flytta, band som förlorar flera miljoner kronor och en oro över genrens framtid.

– Det är väldigt mörkt, rentav kolsvart, säger dansbandsexperten Thomas Deutgen.

Vanligtvis brukar dansbanorna runt om i Sverige vara fulla med folk som buggar, gnussar och svänger sina lurviga. Men 2020 ser det helt annorlunda ut.

Coronapandemin har omkullkastat branscher över hela världen och företag har det extremt tufft ekonomiskt. Med tanke på att de flesta av dansbandens spelningar ställts in befinner de nu sig i ekonomisk kris.

Dansbandsexperten Thomas Deutgen, 47, numera chefredaktör på tidningen Får Jag Lov, menar att coronakrisen slagit extremt hårt mot branschen.

– Det är väldigt mörkt, rentav kolsvart. Till skillnad från artister så kan inte dansband flytta fram sina spelningar på samma sätt som en soloartist eller grupp som har en vårturné som kan flyttas till hösten till exempel. Dansband har ju cirka 150–170 kvällar per år. Du kan inte flytta din spelning en fredag som du har i Tomelilla ett halvår för då har en annan arrangör bokat. Det är ett olösligt dilemma som drabbar banden och arrangörerna fruktansvärt hårt, säger han.

Foto: KARIN BOO Enligt Thomas Deutgen ser det mörkt ut för dansbandsbranschen.

”Jag förstår om många band funderar på om de har råd att fortsätta”

Sommaren är dansbandens absolut viktigaste period på hela året när de allra flesta spelar och drar in stora summor. Dansbandsveckan i Malung och Dansveckan på Öland är två stora evenemang som drar mycket gäster.

– Generellt sett sitter inte dansbanden på några miljoninkomster i kapital. Det är väldigt mycket hand i mun för banden. Branschen är väldigt tuff. Antalet arrangörer har minskat och det är hårdare konkurrens mellan publik och banden. Jag förstår om många band funderar på om de har råd att fortsätta, säger Deutgen.

Sadlat om till snickare: ”I mars förlorade vi en halv miljon över en natt”

Ett band som har drabbats hårt ekonomiskt är Claes Lövgrens med sångaren Claes Lövgren i spetsen. Han har sadlat om till snickare på grund av de inställda spelningar som en följd av coronapandemin.

– I mitten av mars fick vi reda på att jobben ställs in helt. Jobben i mars och april försvann över en natt. Det är panikartat, vi har ju utgifter och har tre killar anställda, det är busshållning och allt. Då måste man tänka till och det gjorde vi. Jag som snickare och de andra killarna sysselsätter sig också. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det blev panikartat, säger han.

Just nu ligger bandet på is och Claes Lövgren vet inte när och om de kommer komma tillbaka. Han har livnärt sig på dansband i över 20 år och nu är första gången han tvingas till att ta en längre paus.

– Vi omsätter omkring 3,5 miljoner på ett år. I mars förlorade vi en halv miljon över en natt och om man räknar med alla andra spelningar under ett år blir det en del ändå. Det är just de summorna man måste ligga på för att ett dansband går runt.

Foto: PRIVAT Claes Lövgren har tvingats sadla om till snickare för att få in pengar i krisen.

”Jobben i sommar försvinner och kontrakten i höst annulleras”

Hur känns det nu?

– Allt försvann ju, jobben i sommar försvinner och kontrakten i höst annulleras också. De tunga jobben försvinner verkligen, i sommar är verkligen dansbandens högtidssäsong. Man drar in mycket pengar under de månaderna och nu kommer det inte in några alls, då blir det jobbigt. Det är inga pengar in och lite utgifter ut.

Han tror att många dansband går en framtid till mötes där flera väljer andra professioner.

– Barnen tycker ju att det är skönt att pappa är hemma, att spela i dansband är en livsstil. Så jag förstår om många väljer att byta yrke, säger han.

”Det slår jättehårt för vi får inte in några pengar då vi inte jobbar”

Olle Jönsson, 64, sångare i Lasse Stefanz, menar att de klarar sig bättre än band som nyligen kommit i gång.

– Vi såg fram emot massor av spelningar och vi hade sålt massor av biljetter. Men sedan kom beslutet om de allmänna sammankomsterna och sedan dess har vi inte gjort ett skit. Allting blev inställt. Vi spelar inte på ställen som tar under 500 personer så därför visste vi att alla våra spelningar gick i stöpet, alla våra jobb, säger han.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Olle Jönsson är orolig för dansbandens framtid.

Hur känns det?

– Det slår jättehårt för vi får inte in några pengar då vi inte jobbar. Vi har det ju okej ändå då vi har en liten kassakista då vi hållit på ett tag. Men till slut ebbar ju det ut också. Jag är ju till och med permitterad för första gången i mitt eget bolag sedan jag började jobba.

Hur orolig är du för dansbandens framtid?

– Jag är orolig för det. Jag var orolig innan då vi trots allt är några gamlingar som håller på. Vi är över 60 allihopa, om vi lägger ner nu och det inte kommer några efter oss, vad fan händer då? Om de nya som är på väg uppåt orkar kämpa... Det vet jag faktiskt inte. Jag är väldigt osäker, men man kan bara hoppas.

Foto: THOMAS JOHANSSON Olle Jönsson på scen med Lasse Stefanz.

LÄS OCKSÅ Lasse Stefanz om sina framtidsplaner

LÄS OCKSÅ Klassiska dansbandet Drifters lägger ner – på grund av corona

LÄS OCKSÅ Christer Sjögren fyller 70 år – här är hans hälsning till fansen

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 28 maj 2020 kl. 21.02