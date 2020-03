”Lost”-stjärnan Daniel Dae Kim: Jag har smittats av corona

avNatalie Demirian

Publicerad: 20 mars 2020 kl. 00.27

Daniel Dae Kim har smittas av coronaviruset.

Skådespelaren tror att han blev smittad i New York där han spelade in en sjukhusserie.

– Jag är tacksam för att vara vid liv, säger han i en Instagramvideo.

Det är i en tio minuter lång video på Instagram som Daniel Dae Kim, 51, berättar om hur han fick reda på att han har coronaviruset.

Skådespelaren, känd från bland annat ”Lost”, ”Hawaii Five-0”, ”Hellboy” och ”Always be my maybe”, berättar att han tror att han blev smittad i New York City, där han befann sig för att spela in sjukhusserien ”New Amsterdam”.

Fick symtom på flygplan

Ironiskt nog skulle han spela en läkare och hans rollfigur skulle bli introducerad under ett avsnitt där de hanterar en influensapandemi.

– Jag vill berätta för er att jag i går testades positiv för covid-19, säger han i videon till sina följare.

Foto: AP Daniel Dae Kim.

Det var inte förrän han satt på flyget hem till Hawaii efter att inspelningarna avbröts som han började känna av symtom.

Han satte sig själv i karantän i ett rum i sitt hem där han bor med sin familj och lämnade bara huset för att åka och bli testad.

– Om du agerar vårdlöst så riskerar du att potentiellt miljontals människors liv, inklusive dina nära och kära, säger han.

Vill se ett slut på rasismen

Vidare hyllar han de som har jobb som gör att de riskerar att smittas.

Han ber också om ursäkt till de han varit i kontakt med innan han själv kände av symtom och omöjligt kunde veta att han var smittad. Han vill också se ett slut på rasismen som sker på grund av coronaviruset.

Foto: BUENA VISTA/TV4 Daniel Dae Kim (fyra från vänster) i tv-serien ”Lost”.

– Ja, jag är asiat. Ja, jag har coronaviruset, men jag fick det inte i Kina. Jag fick det i Amerika, i New York. Trots vad vissa politiska ledare vill kalla det anser jag inte att platsen där det kommer ifrån vara lika viktigt som människorna som är sjuka eller döende.

Han känner sig inte hundra procent frisk ännu, men nästan.

I kommentarsfältet till videon skriver bland andra stjärnor som Octavia Spencer och Wilmer Valderrama krya på dig-hälsningar.

