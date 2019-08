Bella Thorne + FÖLJ

Disneystjärnans nya jobb: regisserar porr

Bella Thorne: ”Det är en ganska rolig miljö”

avTorbjörn Ek



NÖJE 14 augusti 2019 12:42

Bella Thorne, 21, går från Disney till Pornhub.

Den förra barnstjärnans nya jobb innebär att regissera porr för sexsajten.

– Om du blir obekväm av porr så är jag ledsen för din skull, men gör inte andra obekväma för det, säger hon i ett bakom kulisserna-klipp från inspelningen.

Bella Thorne, 21, har valt en kontroversiell filmgenre för sin regidebut. Filmen ”Her & him” produceras exklusivt för porrsajten Pornhub.

– Ursprungsidén var att skapa en julskräckfilm, men istället blev det en vacker, översinnlig film. Den råkar också vara vad man brukar beskriva som barnförbjuden, säger hon i ett bakom kulisserna-klipp som publicerats på Youtube.

I filmen, som innehåller explicita och närgångna sexscener, medverkar porrskådespelarna Abella Danger, 23, och Small Hands, 37.

– Inspelningsprocessen var rätt intressant för det var knullande på riktigt och det har jag aldrig nånsin filmat förut. Det är en ganska rolig miljö, säger Thorne enligt New York Posts kändissajt Page Six.

”Något kroppen vill ha”

Filmen ingår i porrsajtens betalsatsning tillsammans med oväntade regissörer som hittills bland annat inkluderat de kvinnliga rapparna Brooke Candy, 30, och Young M.A, 27.

– Om du blir obekväm av porr så är jag ledsen för att du är obekväm, men gör inte andra obekväma för att de är okej med det, säger Bella Thorne.

– För till syvende och sist så är det sex och det är något som den mänskliga kroppen vill ha, behöver och trängtar efter.

Bella Thorne slog igenom som barnskådespelare i Disneyserien ”Shake it up” där hon gjorde en av huvudrollerna mellan 2010 och 2013. Sedan dess har hon också medverkat i tv-serien ”Famous in love” och filmer som ”You get me”, ”Amityville: The awakening” och ”Midnight sun”.

