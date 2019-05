Carina Berg + FÖLJ

Erik Berg om livet med Carina Berg: ”Har aldrig velat begära det av någon”

Berättar om nya livet i Café: Köpte förlovningsring efter tre månader

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 8 maj 2019 18:21

Han köpte förlovningsring efter bara tre månader.

Nu berättar Erik Berg om livet med Carina Berg för Café – och att han gett upp proffskarriären utomlands och nu är hennes manager.

– Jag hjälper henne med förhandlingar och så, säger han till tidningen.

I vintras gifte sig tv-profilen Carina Berg med sin pojkvän Erik Berg under romantiska former i vintriga Vemdalen där de också har köpt ett hus. Det var kulmen på ett två år långt förhållande där paret mestadels visat upp sin kärlek via Instagram.

I dagarna koras Eric till Sveriges bäst klädda man av tidningen Café och i samband med det har han gett en intervju där han bland annat pratar om sin stora kärlek. Där förklarar Erik att de träffades via en gemensam vän och att det var kärlek vid första ögonkastet.

– Det är som alla säger: när man vet så vet man, säger han i Café och avslöjar att han köpte en förlovningsring efter bara tre månader.









Carina och Erik Berg.

Erik förklarar vidare i intervjun att han förstod på en gång att ”det här var grejen”. Det som strulade till det hela var att Erik då var fotbollsproffs i FC Köpenhamn.

– Den som blir tillsammans med en fotbollsspelare måste tyvärr ge upp sin egen identitet i viss mån. Saker kan hända så snabbt för oss. Vardagen är otrygg för en partner. Ena dagen kanske man håller på och bygger upp ett liv i Italien, och så nästa ska man flytta till Skottland. Jag har aldrig velat begära av någon att den ska utsätta sig för något sådant för min skull, säger han.

Det slutade med att han gav upp sitt välbetalda proffsliv utomlands och flyttade till Sverige och Carina. I dag spelar han för Djurgården i Allsvenskan.

– Jag plågades lite av dåligt samvete i början, tyckte att hans offer var så stort. Men han var extremt tydlig med att han valde den väg i livet som han visste skulle göra honom lycklig, och då är det inget offer utan en ren jäkla vinst, säger Carina i samma intervju.

Erik förklarar också att han numera jobbar tillsammans med sin nyblivna fru och att han vid sidan om det tittar på möjligheten att börja plugga marinbiologi.

– Nu agerar jag manager åt Carina, hjälper henne med förhandlingar och så. Till det skulle man kunna lägga att arbeta med fiske- eller miljövård, så att man kommer ut några dagar i veckan. Någon direkt tanke på att fortsätta med fotbollen efter att jag slutat spela har jag aldrig haft.

I samma intervju berättar Carina om hur deras vardagsliv ser ut.

– Vi köper oerhört mycket mat. Erik är lite som en hobbit och har introducerat måltider jag inte visste fanns. Sedan är det speciellt med någon som har så mycket fritid men som ändå är så styrd av sitt jobb. Men när han inte spelar in kan vi hänga på eftermiddagarna, fika, gå på bio och trängas med pensionärer på museum.

Erik berättar också att han har köpt en lådcykel som många har i Köpenhamn. Den kör han obrydd runt i Vasastan med Carina på flaket.

