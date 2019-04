Fab Freddie tvingas lämna ”Let’s dance”











5 april 2019

Tio par har blivit nio.

I kväll var det Fab Freddie Svensson och Maria Zimmerman som blev tvungna att lämna ”Let’s dance”.

– Jag tyckte verkligen att vi gjorde en fantastisk tango. Det är klart att det är svintråkigt att det blev så här, säger han i programmet och har svårt att hålla tillbaka tårarna.

TV4:s populära underhållningsprogram ”Let’s dance” är inne på sin fjortonde säsong och i kväll var det för tredje veckan i rad dags för årets tävlande att snöra på sig dansskorna.

Förra veckan ägde den första utröstningen rum och då var det Leo Méndez och Malin Watson som fick lämna tävlingen.

När tittarna sagt sitt efter kvällens danser stod det klart att Freddie Svensson, 28, får lämna tävlingen med sin danspartner Maria Zimmerman.

Ett resultat som både medtävlare, jury och programledare beklagade.

– Du är en sådan otrolig gjädjespridare, säger Tilde de Paula Eby till Freddie i eftersnacket ”After dance” på TV4 Play.

Kvällens startordning och danser

Thomas och Jasmine:

Dans 1: Paso Doble

Musik: ”September” - Earth, Wind & Fire

Freddie och Maria:

Dans 2: Tango

Musik: “Calleth You, Cometh I” – The Ark

LaGaylia och Tobias:

Dans 3: Samba

Musik: ”Ain’t Nobody”- Chaka Khan

Sanna och Aaron:

Dans 4: Paso Doble

Musik: “Stronger” – Kelly Clarkson

Lancelot och Linn:

Dans 5: Samba

Musik: ”Something Just Like This” – The Chainsmokers, Coldplay

Kristin och Calle:

Dans 6: Vals

Musik: ”Come Away With Me” - Norah Jones

Magdalena och Tobias:

Dans 7: Tango

Musik: “Vårens Första Dag” - Laleh

Dan och Cecila:

Dans 8: Tango

Musik: ”For Once In My Life” - Stevie Wonder

Robin och Sigrid:

Dans 9: Vals

Musik: “At This Moment” - Michael Bublé

Linnea och Jacob:

Dans 10: Paso Doble

Musik: “Heaven’s On Fire” - KISS

