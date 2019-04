Countrymusik + FÖLJ

Countrysångaren Earl Thomas Conley är död – blev 77 år



1 av 2 | Foto: Rick Diamond / Getty Images North America Earl Thomas Conley

avLeonora Toplica

NÖJE 11 april 2019 19:56

Earl Thomas Conley gick bort i onsdags i Nashville efter att ha tillbringat månader på sjukhus, enligt CNN.

Artisten är mest känd för sina hits på 80-talet.

Earl Thomas Conleys bror Fred Conley bekräftar stjärnans död för CNN.

Han blev 77 år och hans musik har inspirerat flera kända countryartister, bland annat Blake Shelton som publicerade ett inlägg om artisten på sociala medier tillsammans med en bild på båda två.

I inlägget på Instagram hyllas artisten av Shelton som kallar honom för sin ”favoritartist, hjälte och vän”.

Conley har under en lång tid lidit av en sjukdom som påminner om demens.

Countrystjärnan toppade listor på 1980-talet med hits som ”Holding Her and Loving You”, ”What I'd Say” och ”Right From the Start”. Under sin karriär släppte han tio album och hade över 30 låtar på Billboards topplista för countrymusik.

Earl Thomas Conley blev 77 år gammal.

LÄS OCKSÅ PLUS Countrysångaren skjuten till döds på videoinspelning

LÄS OCKSÅ Rockstjärnans besked: ”Jag är döv”

LÄS OCKSÅ PLUS Konsertåret 2019 – jätteguide till de största och bästa spelningarna

11 april 2019 19:56