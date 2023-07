Tony Bennett är död

Blev 96 år

Uppdaterad 15:32 | Publicerad 14:29

Jazzlegendaren Tony Bennett är död.

Han blev 96 år gammal.

Tony Bennett var en amerikansk sångare vars karriär varade under sju decennier. Han var bland annat känd för sin signaturlåt ”I left my heart in San Fransisco”, som han spelade in 1962.

Bennett diagnosticerades med alzheimer 2016, men fortsatte att göra musik och uppträda, skriver Variety.

helskärm Tony Bennett.

Samarbetade med Lady Gaga

Tony Bennett hade sin första singeletta 1951, med låten ”Because of you”, och i slutet av 50-talet fick han stort genomslag efter att ha släppt album som ”The beat of my heart” och ”Basie swings, Bennett swings”.

Senare i karriären uppmärksammades han för sitt samarbete med Lady Gaga, något som började med albumet ”Cheek to cheek” som släpptes 2014. De två artisterna åkte på turné tillsammans under 2014 och 2015. Albumet toppade listorna, och Bennett slog då rekord som den äldsta personen att nå nummer ett på Billboardlistan.

2021 släppte duon sitt andra album tillsammans, ”Love for sale”. Det blev det 66:e och sista studioalbumet i Bennets karriär, och han slog Guinnes världsrekord som äldsta person att släppa ny musik, 95 år gammal.

Tony Bennett vann 19 Grammys under sin livstid och nominerades 41 gånger.

helskärm Anthony Benedetto, Tony Bennett.

Drabbades av alzheimer

I februari 2021 avslöjades det att Bennett blivit diagnosticerad med alzheimer 2016. I och med det långsamma sjukdomsförloppet kunde artisten fortsätta göra musik och fortsätta uppträda.

I augusti 2021 berättade han att han skulle pensionera sig från musiken, efter ett framträdande i Radio City Music Hall.

helskärm Tony Bennett.

helskärm Tony Bennett med hustrun Susan Benedetto.

helskärm Tony Bennett och Lady Gaga.

helskärm Tony Bennett, Lady Gaga, Elton John och Prins Harry 2015.

helskärm Ray Charles och Tony Bennett 1986.