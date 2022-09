Genesis låtkatalog såld för 3 miljarder

Av: TT

Publicerad: I dag 11.10 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Sångaren Phil Collins har tillsammans med de andra i Genesis sålt sin låtskatt. Arkivbild.

Phil Collins och de andra bandmedlemmarna i den brittiska rockgruppen Genesis säljer rättigheterna till en del av sin låtskatt för 300 miljoner dollar, motsvarande drygt 3 miljarder svenska kronor, skriver NME.

Gruppen sällar sig därmed till den långa raden av framgångsrika artister som har sålt rättigheterna till sin musik.

Bland låtarna finns hits som ”Invisible Touch” och ”Land Of Confusion”. I köpet ingår också flera av Phil Collins solohits, bland annat ”In the Air Tonight’”, och musik från gitarristen Mike Rutherfords band Mike & the Mechanics.

Köpare är Concord Music Group.