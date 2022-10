Mejla Magnus Sundholm

Dröjer inte länge förrän jag står där med något löjligt serum i handen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Brad Pitt har släppt hudvård

HOLLYWOOD. Vi brukade jaga honom.

Nu är det Brad Pitt som jagar oss.

Oss män.

Han har 4,4 biljoner skäl till att göra det.

4,4 biljoner – räknat i dollar.

Så mycket värderades den så kallade wellness-branschen till 2020.

Wellness, förresten. På svenska heter det friskvård. Inte riktigt lika sexigt, eller hur?

Därav förklaringen till att också vi anammat det engelska uttrycket.

Hittills har branschen till närmare 100 procent riktat in sig på kvinnor.

I USA tycks varenda kändis, influenser och entreprenör – från Gwyneth Paltrow till Beyoncé, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez och klanen Kardashian-Jenner – kränga allt från bantningskurer till läkande té-sorter och intravenös terapi.

Marknadsföringen är skamlös. I utbyte mot någon utslätad intervju eller något kort tv-framträdande tillåts de lägga ut texten på ett sätt som för bara några år sedan hade kallats ren reklam.

Motfrågor ställs inte. Uteblir gör också granskningen av deras påståenden om läkande, förebyggande och stärkande effekter. Det trots att de saknar varje form av medicinsk utbildning.

Nu är det i stället en ny bok, ”The gospel of wellness: gyms, gurus, goop and the false promise of self-care”, som avfärdar det mesta av det kändisarna tar hutlöst betalt för.

Som Kourtney Kardashians mineral-baserade ansiktssprej för mer än 1000 kronor per behållare. Eller Hailey Biebers och Kendall Jenners ”hälsoresa”, bestående av vitamindropp.

helskärm Pitt på filmfestivalen i Venedig 2022

Kritiken stoppar inte Pitt. 58-åringen har lanserat Le Domaine, en kollektion med sjukligt dyra huvudvårdsprodukter som uppges vara baserade på druvor från hans vingård.

Pitts cleanser går loss på 900 kronor, hudkrämen 3 680 kronor och hudserumet mer än 4 400 kronor.

Man ska åldras med värdighet, säger Pitt i Vogue där han berättar om satsningen.

Vad han inte berättar är att han i Los Angeles är känd för att gå på ansiktsbehandlingar för mer än 5000 kronor styck.

Även om jag inte tror på hans affärsidé vågar jag inte räkna ut honom. Om tre år beräknas wellnessbranschen nästan ha fördubblat värderingen, till 7,7 biljoner dollar.

Med andra ord dröjer det säkert inte länge förrän jag och massa andra män med mig köper Pitts uttalande om att åldras på rätt sätt och står där med något löjligt serum i handen.

För 4 400 kronor.

Veckans:

Svensk: Fredrik Backman är het i USA. Den svenske författarens senaste alster, ”The winners” (”Vinnarna”), placeras av bland andra CBS News på listan över höstens mest emotsedda böcker.

Återkomst: Matthew Fox är tillbaka igen. I ”Last light” gör den före detta stjärnan från ”Lost” sin första tv-roll på tolv år. I dramaserien, en actionthriller som utspelas i en dystopisk värld, spelar han en amerikansk kemist som upptäcker att något är på väg att ske med världens oljelager.

Hot: Snaran dras åt om Alec Baldwin. Det ryktas om att stjärnan är en av fyra personer som väntas åtalas för fjolårets dödsskjutning av filmfotografen Halyna Hutchins på inspelningen av westernserien ”Rust”.

Uppbrott: Oprah Winfrey och Apple har gjort slut. Brytningen kommer fyra år efter att tv-mogulen var företagets affischnamn när strömningstjänsten lanserades. Besvikelse över att Oprah inte tog med sina bästa produkter till Apple sägs ha orsakat det avbrutna samarbetet.

Bästa: Tajmingen för ”Navalny” kunde inte vara bättre. Dokumentären på drygt 90 minuter är en skrämmande skildring av dagens Ryssland och visar hur långt över gränsen landets politiska styre är villigt att gå för att behålla greppet om makten.

Sågningar: Det har varit en av årets mest emotsedda filmer. Men Netflix ”Blonde”, med Ana de Armas i rollen som Marilyn Monroe, sågas jäms fotknölarna. ”Tråkig”, ”felstyrd”, ”exploaterande”, ”vulgär” och ”flopp” lyder några omdömena från de mest ansedda recensenterna.