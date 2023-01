Mejla Magnus Sundholm

Lisa Marie Presley levde i en kultur som går ut på att bli hög

Inte omöjligt att drogerna tog död på stjärnan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Man behöver inte vara här särskilt länge förrän man får frågan första gången:

– Do you want to party?

Betydelse: ska vi dra några linor.

Kommer att tänka på det nu, bara några timmar efter Lisa Marie Presleys tragiska bortgång. Det här landet är så genomsyrat av droger, så dränkt i en kultur som går ut att på bli hög, så övertygad om att varje problem kan botas med piller att det inte finns något att jämföra med.

Det börjar redan i high school, ibland till och med i middle school. Det röks gräs på rasterna som om det är det mest självklara i världen. Sen sitter kidsen helt borta på eftermiddagarna och lär sig ingenting.

Ofta är det bara början. Jag känner knappt en enda amerikan som inte tagit tunga droger åtminstone någon period i sitt liv. Poppers, kola, ecstasy, speed, heroin, crack.

Ett tag var det receptbelagda piller som gällde, framför allt morfinpreparatet oxikodon. Folk fick tag i det via privatannonser på craigslist. Nu är det fentanyl som gäller.

Det är inte bara på högtider det knapras, snortas, injiceras, sväljs och sniffas. En campingtur till skogen – framför lägerleden - tycker en kompis är det bästa stället att bli hög på. Eftermiddagar på stranden säger en annan. En tredje föredrar soffan under en match i amerikansk fotboll.

Ingen plats tycks opassande.

Jag kan inte räkna gångerna jag stannat för rött och känt personen eller personerna i bilen intill röka på – föraren inkluderad.

I skrivande stund är Lisa Marie Presleys dödsorsak inte klarlagd och vi vet inte om droger har spelat in.

helskärm Blombuketter och en ballong vid muren på Graceland, Elvis Presleys herrgård.

Hon har dock varit öppen om hur hon missbrukat allt från svampar till crack från det hon var 13 till hon fyllt 17. 2008, efter att hon nedkommit med tvillingdöttrar, trillade hon under en läkeperiod dit på opiater. Fem år senare hade det lett till ett sånt tungt kokainmissbruk att hon skrev in sig på avvänjning. Hon genomgick minst fem försök att bli ren.

Riktigt kritiskt var det 2016, när ett av hennes äktenskap sprack. Under den perioden missbrukade hon, enligt egen utsago, ”kokain något fruktansvärt”, och sa att hon under två år blandat piller och alkohol.

Också hennes son, Benjamin, fastnade i ett långvarigt missbruk. Till slut, 2020, tog han livet av sig.

Bor man här känns det som om vi hör om såna här fall nästan dagligen. Men eftersom de flesta inte är kända blir det inga rubriker. Eländet har nästan alltid börjat med samma fras:

- Do you want to party?