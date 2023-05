Céline Dion ställer in Sverigekonserten – och hela turnén

Kommer inte spela i Solna som planerat

Uppdaterad 14:31 | Publicerad 14:13

Dela artikeln

Världsstjärnan Céline Dion ställer in alla kommande spelningar i hennes Europa-turné.

Det bekräftar hon själv på Twitter.

”Jag är så ledsen över att behöva göra er besvikna igen”, skriver hon.

Céline Dion, 55, lider av den ovanliga och obotliga sjukdomen stiff person syndrome. Det är en autoimmun sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet och gör musklerna stela, skriver Socialstyrelsen.

Tidigare har hon skjutit upp stora delar av sina inplanerade konserter, först på grund av pandemin och därefter på grund av att hon har haft dessa hälsoproblem.

Men nu ställs alltså hela ”Courage”-turnén in.

helskärm Celine Dion.

Skulle spelat i Sverige

Hon skulle ha spelat på Friends arena i Solna den 30 september.

”Jag är så ledsen över att behöva göra er besvikna igen och även om det krossar mitt hjärta, är det bäst att vi ställer in allt tills jag verkligen är redo att vara tillbaka på scenen... Jag ger inte upp... och jag kan inte vänta med att se er igen”, skriver hon på Twitter.

Återbetalning senast 2 juni

På turnéns hemsida skriver de att biljetter som är köpta för de inställda datumen kommer att återbetalas.

I ett pressmeddelandet skriver All things live att information om återbetalning kommer mailas ut av Ticketmaster senast fredag 2 juni.

Kämpar med tillfriskning

Céline hann genomföra 52 stycken konserter på turnén innan den blev tvungen att sättas på paus på grund av pandemin.

2021 återupptog hon spelningarna, men drabbades senare av en ovanlig sjukdom och fick skjuta upp den på nytt.

I pressmeddelandet från All things live står det att världsstjärnan just nu kämpar med sitt tillfrisknande, men att spelningarna som skulle ägt rum under 2023 och 2024 inte kommer bli av.