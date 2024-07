The 1975 pausar turnerandet på obestämd tid

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-29

Bandet The 1975 tar en paus efter den nu pågående turnén.

Det meddelade sångaren Matty Healy under en spelning i Sacramento i Kalifornien på onsdagen, skriver NME.

På en video som en konsertbesökare lagt ut i sociala medier kan man höra publiken bemöta uttalandet med bu-rop.

Turnén ”Still... at their very best” pågår fram till mars 2024.

Det brittiska bandet turnerar just nu i Nordamerika efter en räcka spelningar i Asien.

Matty Healy, sångare i The 1975, har gått ut med att bandet pausar sina livespelningar.

Stämdes på miljoner efter kyssen

I Malaysia förbjöds de att komma tillbaka sedan Matty Healy kysst basisten Ross MacDonald på scenen i Kuala Lumpur. Det hela var en protest mot landets anti-hbtq-lagar, där homosexuella handlingar anses vara ett brott.

Festivalarrangören har stämt bandet på två miljoner pund, drygt 27 miljoner kronor.