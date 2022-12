Chers mamma Georgia Holt är död – blev 96 år gammal

Drabbades av lunginflammation i september

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Georgia Holt, mamma till popikonen Cher, är död.

Det meddelar Cher på Twitter.

”Mamma är borta”, skriver hon.

Georgia Holt var själv sångerska och skådis, och hade små roller i filmer som ”Grounds for marriage” och ”A life of her own” samt i ett avsnitt av serien ”I love Lucy”. Hon spelade även in ett countryalbum 1980 som släpptes 33 år senare.

Hon fick Cher, 76, som 19-åring tillsammans med sin första av totalt sex makar.

På lördagskvällen gav dottern dödsbeskedet på Twitter.

En talesperson för den ikoniska artisten har bekräftat Holts bortgång för The Hollywood Reporter.

helskärm Cher med sin mamma Georgia Holt.

Hade varit sjuk nyligen

Holt blev inlagd på sjukhus med lunginflammation i september efter att ha haft hälsobekymmer under en period.

”Ledsen att jag varit borta. Mamma har varit sjuk från och till. Hon blev nyss utskriven från sjukhuset. Hon hade lunginflammation. Hon är på bättringsvägen”, skrev Cher på Twitter då.

Under 2013 medverkade Holt och Cher tillsammans i tv-dokumentären ”Dear mom, love Cher”. Samma år var de också gäster i både ”The tonight show with Jay Leno” och ”The Ellen DeGeneres show”

Georgia Holt blev 96 år gammal.