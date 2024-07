”Paradiset brinner” får filmpris i London

Mika Gustafson: ”Det ger mig mycket energi”

TT

Uppdaterad 2024-01-16 | Publicerad 2023-10-15

share-arrow Dela unsave Spara

Svensk film kammar hem pris på Londons filmfestival.

– Det är en stor ära, säger Mika Gustafson efter prisutdelningen.

Mika Gustafsons syskondrama ”Paradiset brinner” vinner debutpriset på Londons filmfestival, rapporterar Dagens Nyheter.

Till bästa film under festivalen utsågs ”Evil does not exist” i regi av den japanska Oscarsvinnaren Ryusuke Hamaguchi.

expand-left helskärm "Paradiset brinner" vinner debutpriset på Londons filmfestival. Pressbild.

Mika Gustafson tilldelas tidigare i höst regipriset i en sidosektion på Venedigs filmfestival för sin långfilmsdebut. Filmen handlar om tre unga systrar som för en gränslös tillvaro utan föräldrar tills socialtjänsten börjar ana oråd och vill göra ett hembesök.

– Det är en stor ära att mottaga Sutherland Trophy för ”bästa debutfilm” på Londons filmfestival. Ett pris som tidigare har gått till sådana storheter som Julia Decournau och Andrea Arnold. Det ger mig mycket energi och mod att fortsätta arbeta och ta mig an mitt nästa projekt, säger Mika Gustafson efter prisutdelningen.

”Paradiset brinner” har svensk biopremiär den 27 oktober.