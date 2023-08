Rekord för kvinnor på brittiska topplistan

Just nu toppar fem kvinnliga artister den brittiska topplistan.

Det är första gången i historien som plats ett till sex upptas av kvinnor, skriver NME.

Billie Eilish intar förstaplatsen på den brittiska topplistan och slår – tillsammans med fyra andra kvinnliga soloartister – rekord. För första gången i historien består plats ett till och med sex på listan av låtar framförda av kvinnor, skriver NME.

För den som inte får ihop matematiken med sex låtar och fem kvinnliga artister beror diskrepansen på att Olivia Rodrigo ligger på både plats tre med ”Vampire” och plats sex med ”Bad idea right?”.

Billie Eilish toppar med ”Barbie”-balladen ”What was I made for” med Dua Lipa som närmaste konkurrent på plats två med ännu en låt från filmen ”Barbie”: ”Dance the night”. På fjärde plats ligger Taylor Swift med ”Cruel summer” och på femte Peggy Gou med ”(It goes like) Nanana”.