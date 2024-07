Tungkyssar, Ozempic-skämt och känslosam hyllning till Perry – fem saker som hände på Emmygalan

Kourtney och Travis Barker fortsätter att fläka ut tungorna, Kieran Culkin vill ha en till bebis och Christina Applegate drev med Hollywoods besatthet av Ozempic.

Här är fem saker som hände under Emmygalan.

1. Känslosamma hyllningen till Matthew Perry

Matthew Perry hyllades givetvis i In Memoriam-segmentet på Emmygalan, tillsammans med andra stjärnor som dog under året som gått.

Artisten Charlie Puth sjöng sin hit ”See you again” under segmentet tillsammans med duon The War and Treaty, och allra mest känslosamt blev det när de gick över till att sjunga en avskalad version av ”Vänner”-ledmotivet ”I’ll be there for you”.

”Vänner”-stjärnan Matthew Perry hittades död i oktober 2023, 54 år gammal. I december fastslog det att han dog av ”akuta effekter av ketamin”.

expand-left helskärm Matthew Perry i In Memoriam-segmentet.

2. Kieran Culkin vann – och bad sin fru om en till bebis

Kieran Culkin, 41, vann en Emmy för bästa manliga skådespelare i en dramaserie, hans tredje vinst på kort tid för sin succéroll som Roman Roy i ”Succession”. Förra veckan vann han en Golden Globe och under söndagsnatten på Critics Choice-galan för rollen.

Med gråten i halsen mottog han sin Emmy och under det känslosamma talet tackade han sin fru Jazz Charton för att dela sitt liv med honom och för att ha gett honom två barn – Kinsey Sioux och Wilder Wolf.

– Och Jezz, jag vill ha fler. Du sa kanske, om jag vinner!

I publiken kunde man se hustrun skratta högt.

Backstage berättade Kieran Culkin att han har velat ha ett till barn ett bra tag, och att hans fru har skojat om att hon ska fundera på det i fall han vinner en Emmy, skriver LA Times.

3. Kourtney Kardashian och Travis Barker fortsätter att tungkyssas

Kan. De. Snälla. Rara. Lägga. Av. Nu.

Det är jättefint att Kourtney Kardashian, 44, och Travis Barker, 48, är så himla kära och det är fint när kändisar visar sin kärlek på röda mattan.

Men medan andra par håller om varandra och kanske ger varandra en puss eller säger något gulligt så envisas Kourtney och Travis med att fläka ut sina tungor, gång på gång.

Det är smaklöst och ofräscht.

Och då är jag ändå ett stort Kardashians-fan.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Tunga på gårdagens Emmys. 1 / 2 Foto: Richard Shotwell / AP

4. Roliga rivaliteten mellan Pedro Pascal och Kieran Culkin

Under den intensiva galaperiod som har varit har Pedro Pascal, 48, varit nominerad i samma kategori som Kieran Culkin, men den senare har kammat hem priserna.

Det har blivit ett skämt mellan skådespelarna efter att Kieran Culkin under sitt Golden Globe-tal sa ”Suck it, Pedro”, något som möttes av skratt från både Pedro Pascal och publiken.

Under Emmygalan passade Pedro Pascal på att hämnas.

Stjärnan har under galorna burit en mitella efter en fallskada och när han stod på scenen för att presentera vinnaren i en annan kategori sa han:

– Många har frågat om min arm, men det är faktiskt min axel. Och jag tycker att i kväll är det perfekta tillfället att berätta för alla att Kieran Culkin spöade skiten ur mig.

Samtidigt visade Keiran Culkin upp en väldigt seriös blick, innan även han brast ut i skratt tillsammans med resten av publiken:

5. Christina Applegates roliga skämt om Ozempic

MS-sjuka Christina Applegate, 52, bröt ihop i tårar under Emmygalan när hon fick stående ovationer medan hon gick fram till mikrofonen med käpp, som Aftonbladet skrivit mer om här.

Men hon passade också på att skämta om sitt utseende med en känga till Hollywoodtrenden om att gå ner i vikt med hjälp av diabetesmedicin:

– Ozempic ligger inte bakom min kropp, sa hon.

expand-left helskärm Christina Applegate får hjälp på scenen.

