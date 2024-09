Svenskt bolag köper Cyndi Laupers låtkatalog

Pophouse grundades av Björn Ulvaeus och står bakom både projektet ”Abba voyage” och avatarerna av Kiss

Erika Josefsson/TT

Uppdaterad 2024-04-04 | Publicerad 2024-02-29

Svenska Pophouse köper artisten Cyndi Laupers låtkatalog.

Företaget inleder samtidigt ett samarbete med ”Girls just want to have fun”-artisten och planerar bland annat en tv-serie och ”ett teaterprojekt”.

Pophouse grundades av Björn Ulvaeus och står bakom både projektet ”Abba voyage” och avatarerna av Kiss. Huruvida det är dags även för Cyndi Lauper att bli just avatar framgår inte. Men vd Per Sundin uppger för TT att Cyndi Lauper är ”en drömpartner” för Pophouse och att hon delar företagets önskan ”att driva kreativiteten bortom konventionella gränser.”

Svenska Pophouse, grundat av Björn Ulvaeus, inleder ett samarbete med Cyndi Lauper.

”Vi har redan tidiga planer på en tv-serie som involverar fans, en festival, samt ett teaterprojekt som kretsar kring Cyndis uppväxt – ett projekt som ligger henne varmt om hjärtat, och i vilket vi utforskar olika tekniska möjligheter för att skapa en unik upplevelse” skriver han till TT.

Han framhåller inte bara musiken utan också Cindy Laupers konst och aktivism som intressant för berättelsen. Den teaterföreställning som planeras ska inkludera musiken, dock utan inblandning av delägaren Björn Ulvaeus som inte är aktivt engagerad i samarbetet med Cyndi Lauper.