Musikern Karl Wallinger död – blev 66 år

Medlem i Waterboys och World party

Publicerad 2024-03-11

Multiinstrumentalisten Karl Wallinger är död.

Det bekräftar hans publicist.

Musikern blev 66 år gammal.

I publicistens uttalande framkommer det att Karl Wallinger dog i söndags, men ingen dödsorsak angavs.

The Waterboys sångare, Mike Scott, hyllar Wallinger i ett inlägg på X och skriver att han var ”en av de finaste musikerna jag någonsin känt”.

Musikern och kompositören kickstartade sin karriär i bandet Quasimodo. 1983 anslöt han sig till The Waterboys som blev ett av 80-talets största, brittiska band med hits som ”The whole of the moon” och ”This is the sea”.

Karl Wallinger. Foto: Pressbild

Han lämnade bandet 1985 och arbetade därefter med Sinéad O’Connors debutalbum ”The Lion and the Cobra” från 1987.

Efter det satsade Wallinger på ett soloprojekt, World party, som släppte sitt sista album ”Dumbing up” år 2000. Bandet genomförde sin sista spelning i New York 2015.

Karl efterlämnar sin fru Suzie Zamit, sin son Louis Wallinger, sin dotter Nancy Zamit och två barnbarn.