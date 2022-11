Kärlekslycka för Ben Platt och Noah Galvin: ”Grät i sju timmar”

Musikalstjärnan och ”The good doctor”-skådisen har förlovat sig

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Han sa ja!

Skådespelarparet Ben Platt och Noah Galvin har förlovat sig.

”Han gick med på att hänga med mig för alltid”, skriver Platt på Instagram.

Kärlek börjar alltid, eller i alla fall denna gång, med musikal.

Skådespelarna Ben Platt, 29, och Noah Galvin, 28, har förlovat sig. På Instagram berättar paret om lyckan.

”Han gick med på att hänga med mig för alltid”, skriver Ben Platt.

”Jag sa yeehaw och sedan grät jag i typ sju timmar”, svarade Noah Galvin i ett inlägg där han visar upp bilder på förlovningsringen och frieriet.

I kommentarsfältet har de glada tillropen strömmat in. En som gläds åt paret är artisten Ariana Grande, 29 som kommenterat flera hjärtan.

Träffades under rollbytet på Broadway

Efter att ha spelat huvudrollen i Broadwaymusikalen ”Dear Evan Hansen” i över tre år tackade Ben Platt för sig 2017.

– Det kommer så klart att vara väldigt känslosamt, sa han till People när han meddelade sitt avsked.

helskärm Ben Platt

Men inget ont som inte har något gott med sig. Ben Platts ersättare var ingen mindre än nuvarande fästmannen Noah Galvin, känd från det amerikanska sjukhusdramat ”The good doctor”. Där spelar han den frispråkige läkaren Asher Wolke.

Bekräftade relationen för Kelly Clarkson

När paret träffades blev de snabbt nära vänner. Men vänskapen blommade ut i kärlek. I maj 2020 bekräftade Ben Platt deras romans.

– Precis innan pandemin bestämde vi oss äntligen för att ge det en chans. Vi hade liksom gått runt det under en lång tid, sa han till Kelly Clarkson i Podcasten ”Little known facts with Ilana Levine”.