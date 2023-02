Misstaget på Baftagalan – fel vinnare ropades ut

Stor förvirring på prisutdelningen: ”Inte ett bra ögonblick”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Och priset går till... Carey Mulligan.

Eller var det Kerry Condon?

Under kvällens Baftagala uppstod förvirring, när fel vinnare av ”Bästa kvinnliga biroll” ropades ut, skriver Daily Mail.

Det blev fel i kvällens Baftagala, när vinnaren av ”Bästa kvinnliga biroll” ropades ut. När vinnaren Kerry Condon, 40, skulle presenteras, sa uppläsaren istället Carey Mulligan, 37. Misstaget åtgärdades dock snabbt, och rätt vinnare fick gå upp och ta emot guldstatyetten.

Så hur uppstod misstaget? Det berodde på en översättning av teckenspråk.

Den döva skådespelaren Troy Kotsur, 54, läste upp rätt vinnare, Kerry Condon, på teckenspråk. Men när en tolk skulle översätta teckenspråket uppstod förvirring. Tolken läste istället Carey Mulligans namn högt för galapubliken.

helskärm Kerry Condon som vann ”Bästa kvinnliga biroll” i Bafta.

Tolken fick det hett om öronen och sa till publiken: ”Det här var inte ett bra ögonblick”.

Carey Mulligan var nominerad i samma kategori som Kerry Condon för sin roll i ”She said”. Men Mulligan ska ska enligt Daily Mail bara ha skrattat åt misstaget.

Kerry Condon vann priset för sin roll i ”Banshees of Inisherin”.

Misstaget togs bort ur BBCs sändning, skriver Daily Mail.

Alla vinnare på Baftagalan 2023

Här är alla vinnare på årets gala.

Bästa film – ”All quiet on the western front”, Malte Grunert

Bästa regi – Edward Berger, ”All quiet on the western front”

Bästa kvinnliga huvudroll – Cate Blanchett, ”Tár”

Bästa manliga huvudroll – Austin Butler, ”Elvis”

Bästa kvinnliga biroll – Kerry Condon, ”The banshees of Inisherin”

Bästa manliga biroll – Barry Keoghan, ”The banshees of Inisherin”

Bästa originalmanus – ”The banshees of Inisherin”, Martin McDonagh

Bästa manus efter en förlaga – ”All quiet on the western front”, Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

Bästa brittiska film – ”The banshees of Inisherin”, Martin McDonagh, Graham Broadbent, Pete Czernin

Bästa icke-engelskspråkiga film – ”All quiet on the western front”, Edward Berger, Malte Grunert

Dokumentär – ”Navalny”, Daniel Roher, Diane Becker, Shane Boris, Melanie Miller, Odessa Rae

Animerad film – ”Guillermo del Toro’s Pinocchio”, Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar, Alex Bulkley

Originalmusik – ”All quiet on the western front”, Volker Bertelmann

Rollbesättning – ”Elvis”, Nikki Barrett, Denise Chamian

Bästa foto – ”All quiet on the western front”, James Friend

Bästa klippning – ”Everything everywhere all at once”, Paul Rogers