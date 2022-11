LIVE: Följ den sjunde fredagsfinalen i ”Idol”

Bara två fredagskvällar kvar innan det är dags för final i ”Idol” 2022 i Tele2 arena den 25 november.

Fem idoler är kvar i tävlingen – vem ryker i kväll?

Följ dramat med oss och chatta med nöjesreporter Ola Palmström under hela programmet. Glöm inte att också rösta på din favorit nedan!

Skriv inlägg Detta är väl ändå ett jämnt startfält. Sune

Sebastian är inget bra. Väldigt överskattad och sjunger falskt oftast. Oskar

Nike vinner!! Det måste hon. Den tjejen har allt & bäst i kväll Marie S

Heja Luke, en perfekt låt som gjord för hans röst Carina Staf Mattsson

De unga som inte fått uppleva 80 talet förstår inte Sebastians storhet. Det bästa är när 80 tals låtar moderniseras i skönt discosound. Jag röstar på Sebastian Carola

Nu får det bli en gelé shot. Jihuuu it's Friday folks! Kalle

ALLA är bra ikväll men Nike är en klass för sig! Maria

Tycker tyvärr att Sebastian inte utvecklats lika bra som övriga, trots att han är duktig. Pia

Sebastian var fantastisk! Äntligen gjorde han gold! 🙌 Luka kan gärna få åka hem idag. Stardust

Usch reklam hatar reklam 👎👎 Empa

@Perra. Alltid gamla 80-tals minnen Lill

@Ola hehehehe🤣🤣 Perra

Ni som gnäller varför tittar ni Britt Marie Håller med. Man kan kolla på Grown Ups 2 på trean i stället, eller varför inte Kompani Svan på femman. Ola Palmström

Vem är Ola Jessica Det undrar jag också. Ola Palmström

Idolerna var bättre tycker att dom blivit sämre allihopa Tyvärr Då har juryn ändå delat ut hela två stående ovationer idag. Ola Palmström

👍Sebastian A.A.

Hur kan juryn påstå att Sebastian var bra när rösten inte räckte till? Obegripligt! Lars

Nike! Nike! Nike!!!!!! Sophia

Sebastian är överskattad! Jenny

ja tycker ola är bättre än idol deltagarna Kent Visa fler inlägg

Kvällens låtar

”Kärlek” är veckans tema. Idolerna sjunger två låtar var - en till en anhörig och en till fansen.

LÅT 1 - tillägnad en anhörig

Albin Tingwall: ”Fix you” av Coldplay

Sebastian Rydgren: ”Frozen” av Madonna

Klara Almström: ”Du måste finnas” av Helen Sjöholm (Newkids version)

Nike Sellmar: ”Make you feel my love” av Bob Dylan

Luka Nemorin: ”Smile” av Benjamin Ingrosso

LÅT 2 - till sina fans

Albin Tingwall: ” My way” av Frank Sinatra

Sebastian Rydgren: ”Gold” av Spandau Ballet

Klara Almström: ”What a wonderful world” av Louis Armstrong

Nike Sellmar: ”Babel” av Mumford & Sons

Luka Nemorin: ”Everybody’s changing” av Keane



Veckans gästartist

TikTok-stjärnan Benson Boone, som frfamför sin nya låt "Before you" och hitlåten ”In the stars”.

helskärm Kvällens idoler och gästartist.

helskärm Sebastian sjunger ”Frozen”.

helskärm Klara sjunger ”Du måste finnas”.

helskärm Luka sjunger ”Smile”.

helskärm Nike sjunger ”Make you feel my love”.