TMZ: Aaron Carter är död – blev 34 år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Aaron Carter.

Barnstjärnan Aaron Carter är död, bara 34 år gammal, skriver TMZ.

Han hittades avliden i ett badkar i sitt hem i Lancaster, enligt källor till sajten.

Poliskällor uppger för TMZ att det inkom ett larmsamtal vid 11-tiden på lördagen om att en man drunknat i ett badkar i Lancaster, Kalifornien.

Enligt sajten fann de artisten Aaron Carter död på platsen. En talesperson för hans bror, Backstreet Boys-medlemmen Nick Carter, bekräftar uppgifterna för New York Post.

Aaron Carter slog igenom som barnstjärna och var blott nio år gammal när han släppte sitt självbetitlade debutalbum 1997. Därefter gav han ut ytterligare tre album mellan 2000 och 2002.

Under den perioden sålde han miljontals skivor tack vare hits som ”I’m all about that”, I want candy” och ”Aaron’s party (Come get it)”.

Det dröjde sedan hela 16 år innan ”Love” (2018) kom ut, som blev hans sista album.

Haft problem senaste åren

Utöver det har han medverkat i program på barnkanalen Nickelodeon, turnerat med såväl Backstreet Boys som Britney Spears och varit med i tv-programmet ”Dancing with the stars”.

De senaste åren har hans liv däremot kantats av skandaler. Han har bland annat haft drogproblem, förlorat vårdnaden av sitt barn och varit inblandad i en uppmärksammad konflikt med sin bror.

I september 2019 talade han ut om att han är schizofren, bipolär och lider av akut ångest, och att han därför tar starka mediciner varje dag.

Han blev 34 år gammal.