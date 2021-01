Michael Sheen lämnade tillbaka drottningens medalj i protest

Av: Christina Nordh

Publicerad: 02 januari 2021 kl. 14.26

Foto: AP Michael Sheen med medaljen han mottog av drottning Elizabeth II 2009 - och lämnade tillbaka.

Skådespelaren Michael Sheen tog emot brittiska imperieorden 2009.

Men han lämnade tillbaka den – för att kunna kritisera kungahuset utan att hyckla.

– Det som hände historiskt var en förödmjukelse för Wales, säger han.

Det var när Michael Sheen, 51, gjorde research inför sin föreläsning om walesiske författaren och samhällskritikern Raymond Williams 2017 och Wales historia som han bestämde sig.

Det avslöjade den walesiske skådespelaren i en intervju med Owen Jones, nyhetskolumnist på brittiska The Guardian.

– I min research lärde jag mig massor om walesisk historia och när jag hade skrivit ner föreläsningen insåg jag att jag hade ett val: antingen att låta bli att föreläsa eller att lämna tillbaka brittiska imperieorden, OBE. Jag ville genomföra föreläsningen så jag lämnade tillbaka min OBE.

Foto: Jeff Spicer / Getty Images Europe Michael Sheen med sin svenska hustru Anna Lundberg.

Beslutet var inte lätt, Michael Sheen berättar att han kände sig genuint hedrad över att få utmärkelsen av drottning Elizabeth II för sina skådespelarinsatser.

– Och det är klart att den hjälpte mig på flera sätt efteråt, för plötsligt var jag Michael Sheen OBE. Jag var medveten om det, säger han i intervjun.

Lärde sig historien

Vad det handlar om är att ju mer Michael Sheen lärde sig om landets historia desto mer insåg han hur det förtryckts av engelsmännen rent historiskt, menar han i intervjun. Och det märks av än i dag:

– För ett eller två år sedan skulle den nya bron, från Wales till England, över floden Severn döpas. Den kallas nu Prince Wales Bridge, det handlar om makt. Ju mer jag lärde mig om vår historia, varför kung Edward utsåg sin son till prinsen av Wales… det var en del av att kväsa det walesiska upproret. Jag insåg att jag inte kunde behålla den brittiska imperieorden, så jag lämnade tillbaka den.

Gift med svenska Anna

Drottning Elizabeth II är 94 år och har styrt Storbritannien i snart 69 år. När hennes tid är ute vill Michael Sheen se en förändring. Han ryggar inte för ett självständigt Wales och pekar på Skottland som har sitt eget politiska styre.

– Jag tycker att drottningen är en beaktansvärd person som har gjort föredömliga insatser för landet. Enligt traditionen ska prinsen av Wales bli en ny person, en ny engelsman – det vore verkligen meningsfullt och skulle vara en kraftfull gest att inte behålla den titeln som tidigare. Jag vill varken ha mer eller mindre, bara ett stopp där, för att rätta till felaktigheter. Det som hände historiskt var en förödmjukelse för Wales, säger Michael Sheen.

Skådespelaren är sedan tre år återigen bofast i Wales med sin svenska fru Anna Lindberg och deras ettåriga dotter Lyra.

Tre andra som vägrat brittiska imperieorden

► Medlemmarna i Beatles mottog sina MBE 1965. 1969 lämnade John Lennon tillbaka sin imperieorden i protest mot Storbritanniens agerande i Biafrakriget, stödet till USA under Vietnamkriget – samt att hans låt Cold Turkey höll på att halka ner från topplistorna.

► David Bowie vägrade ta emot sin CBE för 20 år sedan. Även om han sa sig vara smickrad förklarade han: ”Jag vet allvarligt talat inte vad den är till för”.

► 1996 avböjde John Cleese en CBE med kommentaren: ”Jag tycker de är fåniga”.

Svenskar som mottagit brittiska imperieorden

► Hovsångerskan Elisabeth Söderström, CBE 1985.

► Hovsångerskan Kerstin Meyer, CBE 1985.

► Fotbollsspelaren Henrik Larsson, MBE 2006.

Det här är graderna

OBE Officer of the Most Excellent Order of the British Empire.

CBE Commander of the Order of the British Empire

MBE Member of the Most Excellent Order of the British Empire

Källa: Wikipedia

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 02 januari 2021 kl. 14.26