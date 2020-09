Källor: David Sundin leder Melodifestivalen 2021

Men hela turnén ställs in – källor: ”Alla program sänds från Stockholm”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 29 september 2020 kl. 10.50

Uppdaterad: 29 september 2020 kl. 11.10

Foto: BJÖRN LINDAHL David Sundin.

Aftonbladet avslöjar: Melodifestivalturnén ställs in nästa år.

Enligt väl insatta källor kommer samtliga program att sändas från Stockholm – med David Sundin som en av programledarna.

– Han är en favorit hos SVT, det bestämdes redan före sommaren att han skulle få frågan om att köra ett år till, säger en person med god insyn.

Under måndagskvällen programledde han ”Barncancergalan – Det svenska humorpriset 2020” hos konkurrenten Kanal 5, men vann samtidigt pris för SVT-serien ”Bäst i test” som röstats fram till Barnens pris under galan. Och nu kan Aftonbladet avslöja att det blir ännu mer David Sundin, 44, i SVT nästa år. Enligt väl insatta källor har han tackat ja till att leda Melodifestivalen igen.

– Han gjorde bra ifrån sig i år och framför allt så är han väldigt uppskattad inom SVT, han är en favorit. Det bestämdes redan före sommaren att han skulle få frågan om att köra ett år till, säger en välunderrättad källa.

Turnén ställs in

Enligt Aftonbladets uppgifter kommer David Sundin inte att vara ensam, men vem eller vilka han får vid sin sida under Melodifestivalen 2021 har ännu inte läckt ut.

Vad som däremot står klart är att de 28 tävlande artisterna kommer att få genomföra sina framträdanden i Stockholm. Som Aftonbladet tidigare berättat har coronapandemin tvingat SVT att ta fram en reservplan för att kunna genomföra de fyra deltävlingarna, andra chansen och finalen från en och samma inspelningsplats och enligt flera samstämmiga källor har SVT sedan några veckor tillbaka bestämt sig för att följa den planen.

– Det blir ingen turné. Det går inte. Kommunerna kan inte riskerar att gå in med miljonbelopp i något som kanske inte kan bli av och SVT vill inte riskera sitt anseende genom att börja sälja biljetter till ett stort arenaevent mitt under pågående pandemin. Alla program sänds från Stockholm, säger en branschkälla.

Exakt varifrån Melodifestivalen kommer att sändas är ännu oklart. I branschen har det tidigare ryktats om platser som Annexet i Globen-området eller NEP studios i Spånga där TV4:s ”Idol” sänds under hösten. De ryktena tog ny fart i samband med att ”Idol” presenterade sin ”Sverigevägg” där tv-tittarna kan medverka som publik från tv-sofforna genom en enorm videoskärm i studion. ”Sverigeväggen” har skapats av konkurrenten SVT:s grafiska avdelning SVT Design.

Oklart om det kommer säljas biljetter

– Det är fortfarande viktigt att artisterna kan göra storslagna scenshower, att deras framträdanden ska kunna föras över till en Eurovisionscen. Men SVT har nog tänkt bort publiken helt och fokuserar på att kunna göra bra sändningar för tv-publiken, säger en annan av Aftonbladets uppgiftslämnare.

Om det över huvud taget blir någon publik på plats under sändningarna och om det i så fall kommer att säljas biljetter är i dagsläget oklart.

Deadline för att skicka in låtar har stängts och totalt har det skickats in 2 747 bidrag till nästa års Melodifestival. Under förra veckan sammanträdde juryn och valde ut 14 av dessa. Ytterligare 14 bidrag kommer att väljas ut av Melodifestivalens redaktion.

Aftonbladet har varit i kontakt med Melodifestivalens projektledare Anette Hellenius som svarar via sms:

”Vi har inga kommentarer att ge i dagsläget. Vi återkommer så snart vi har något att berätta.”

Foto: Robin Lorentz-Allard I år ledde han programmet ihop ,ed Linnea Henriksson och Lina Hedlund.

