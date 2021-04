Molly Sandén hyllas efter Oscarssuccén – kallas ”Sveriges Adele”

Svenska stjärnan var tittarnas favorit– röstades till förgalans bästa uppträdande

Publicerad: 26 april 2021 kl. 21.37

Uppdaterad: 26 april 2021 kl. 21.51

NÖJE

Molly Sandén uppträdde på Oscars förgala från den isländska staden Húsavík.

Nu hyllas sångerskan världen över och kallas ”Sveriges Adele”.

– Jag hoppas verkligen att min gamla LA-manager som bad mig att gå ner 10 kilo läser detta, skriver hon på sin Instagram.

Under Oscars förgala uppträde artister som H.E.R, Leslie Odom, Celeste, Daniel Pemberton och Diane Warren. Men av alla framträdanden var det svenska Molly Sandéns, 28, som uppskattades allra mest av tittarna, enligt Imdb. Hela 64 procent tyckte att Húsavík-numret var bäst.

Foto: Henrik Montgomery/TT Molly Sandén.

Sångerskans framträdande fick mer än fyra gånger så många röster än de andra uppträdande, där H.E.R kom på tvåa med 14 procent.

Los Angeles Times skriver i en artikeln ”Vem är sångerskan Molly Sandén, rösten bakom ’Husavik’?” att hon är ”Sveriges svar på Adele” och att numret var ”beundransvärt”.

På sin Instagram skriver hon ”för jävla sjukt” om att hon röstats fram som favorit hos tittarna.

”Jag hoppas verkligen att min gamla LA-manager som bad mig att gå ner 10 kilo läser detta”, skriver den svenska stjärnan.

Tog inte hem statyetten

Foto: Molly Sandén/Instagram Molly Sandéns pik efter hyllningen i Los Angeles Times.

Uppträdandet spelades in i den isländska staden Húsavík istället för i Los Angeles, eftersom Molly Sandén nekats arbetstillstånd i USA. Tillsammans med sjutton skolflickor sjöng hon låten ”Husavik” från ”Eurovision song contest: The story of fire saga”.

Filmen var nominerad i kategorin bästa låt under söndagens Oscarsgala. Dessvärre blev det inget pris för Molly och filmen, utan ”Hear my voice” från filmen ”The trial of the Chicago 7” fick istället ta hem statyetten.

Låten är skriven av Max ”Fatmax Gsus” Grahn, 33, Rickard Göransson, 37, och Savan Kotecha, 42. Molly Sandén gör huvudrollsinnehavaren Rachel McAdams, 42, sångröst i filmen.

Aftonbladet har sökt Molly Sandén.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 26 april 2021 kl. 21.37

LÄS VIDARE