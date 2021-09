”Så mycket bättre” 2021 – här är alla artister

Lista: Alla deltagare i TV4:s musiksåpa

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Alla deltagare i ”Så mycket bättre” 2021.

”Så mycket bättre” 2021 har premiär den 30 oktober på TV4.

Totalt medverkar 13 artister i årets säsong – här är de allihopa.

Årets värdpar är Thomas Stenström och Melissa Horn.

– Det är en ynnest att få gräva ur äldre och yngre låtskatter och få se verken inte bara få nytt liv utan också väcka nya känslor. Bakom varje låt finns en historia, ett budskap, så det blir väldigt känslomässigt att få sin egen låt levererad på det viset. Programmet bjuder också på humor, skratt och en hel del oväntade överraskningar, säger Martin Nygren, exekutiv producent på TV4 i ett pressmeddelande inför säsongen.

Peter Jöback, 49 (fyller 50 i juni)

helskärm Peter Jöback.

Peter Jöback har genom åren medverkat i några av landets största musikaluppsättningarna, däribland ”Kristina från Duvemåla” och ”The Phantom of the opera”. Den folkkära artisten har deltagit i ”Melodifestivalen” vid två tillfällen, och producerat närmare 20 album under sin karriär.

Maxida Märak, 32, (fyller 33 i september)

helskärm Maxida Märak.

Artisten och aktivisten Maxida Märak har länge engagerat sig i samers rättigheter. Hon har släppt två album och uppmärksammades 2018 för låten ”Järnrör” där hon drar referenser till Sverigedemokraternas järnrörskandal och högerextremism. Hon har varit värd i ”Sommar i P1” och setts i program som ”Sápmi Sessions” och ”Jills veranda”.

helskärm Siw Malmkvist.

Siw Malmkvist är den äldsta att delta i ”Så mycket bättre” någonsin. Det finns således en lång karriär bakom den legendariska artisten. Hon har deltagit i ”Melodifestivalen” vid fyra tillfällen, spelat in över 600 låtar på tio olika språk och blivit invald i Swedish Music Hall of Fame.

Frontman i Arvingarna

helskärm Casper Janebrink.

Casper Janebrink och hans Arvingarna är ett av landets största dansband. De har tävlat i ”Melodifestivalen” och 1993 gick det hela vägen med låten ”Eloise”. Janebrink har dessutom vunnit TV4:s ”Stjärnornas stjärna” och medverkat i ”Körslaget”.

Cherrie, 29

helskärm Cherrie.

Cherrie, artistnamn för Sherihan Hersi, är sångare och låtskrivare.

På Grammis 2016 nominerades hon som ”Årets nykomling” och vid Grammis 2017 tilldelades hon ”Årets hiphop/soul” och nominerades även till ”Årets album”. År 2017 vann hon P3 Guld i kategorin ”Årets hiphop/soul”.

Andreas Mattsson, 54

helskärm Andreas Mattsson.

Frontman i Popsicle, som hade sin storhetstid på 1990-talet. Sedan dess har han skrivit hitlåtar till mängder av artister, ibland tillsammans med parhästen Niclas Frisk.

På senare år har han återförenat Popsicle.

helskärm Viktor och Gustaf Norén.

Bröderna Gustaf Norén (tidigare Mando Diao) och Viktor Norén (tidigare Sugarplum Fairy).

I höstas slog bröderna sig ihop som duo med albumet ”Hymns to the rising sun”.

Thomas Stenström, 33

helskärm Thomas Stenström.

Artist från Uddevalla med tre album i bagaget och mest känd för hitten ”Slå mig hårt i ansiktet” som 2016 anmäldes till Granskningsnämnden efter att ha spelats i Sveriges Radios P4 då anmälaren menade att den uppmanade till våld.

helskärm Melissa Horn.

Sångerskan Maritza Horns, 70, dotter har släppt sex album sedan debuten 2007 och har toppat försäljningslistan både i Sverige och Norge. Bland hennes största hits, med över 40 miljoner streams på Spotify, finns ”Jag saknar dig mindre och mindre” och ”Som jag hade dig förut”.

Den gotländska sångerskan slog igenom i gruppen Ainbusk, tillsammans med lillasystern Josefin Nilsson. Marie Nilsson Lind ligger bakom majoriteten av gruppens låtar, däribland ”Älska mig” och ”Lassie”.

helskärm Marie Nilsson Lind.

Marie är född och uppvuxen på Gotland och slog igenom tillsammans med sin lillasyster Josefin Nilsson i gruppen Ainbusk som belönades med Karamelodiktstipendiet 2003. Marie är den som skrivit de flesta av Ainbusks låtar, inklusive ”Älska mig” och ”Lassie” som hon skrev tillsammans med Benny Andersson.

helskärm Daniel Adams-Ray.

Daniel gjorde succé i rapduon Snook under tidigt 2000-tal och är sedan 2009 soloartist med hits som ”Gubben i lådan” och ”Dum av dig”. Hans faster är Sveriges Radio-profilen Kersti Adams-Ray, 79.

helskärm Moonica Mac som egentligen heter Lisa Brolander.

Stjärnskottet Moonica, som egentligen heter Lisa Brolander, tog sitt artistnamn efter att ha fått sin sångröst beskriven som en blandning mellan Monica Zetterlund och Fleetwood Mac. Hon albumdebuterade 2019 och släppte tidigare i år en duett med Benjamin Ingrosso, 23.

helskärm Jan ”Harpo” Svensson.

Jan ”Harpo” Svensson slog igenom 1973 med låten ”Honolulu” och hade under 70-talet stora hits med låtar som ”Horoscope” och ”Sayonara”, men den låt som han är allra mest känd för är superhiten ”Moviestar”. Hans senaste album släpptes 2005 under namnet ”Jan Harpo Svensson 05”.

Programordning med sändningsdag och medverkande

Avsnitt 1, sänds 30 oktober

Thomas Stenström

Melissa Horn

Cherrie

Siw Malmkvist

Peter Jöback

Viktor och Gustaf Norén

Avsnitt 2, sänds 6 november

Thomas Stenström

Melissa Horn

Cherrie

Siw Malmkvist

Peter Jöback

Viktor och Gustaf Norén

Casper Janebrink

Avsnitt 3, sänds 13 november

Thomas Stenström

Melissa Horn

Cherrie

Peter Jöback

Viktor och Gustaf Norén

Casper Janebrink

Maxida Märak

Avsnitt 4, sänds 20 november

Thomas Stenström

Melissa Horn

Cherrie

Casper Janebrink

Maxida Märak

Andreas Mattsson

Viktor och Gustaf Norén

Peter Jöback

Avsnitt 5, sänds 27 november

Thomas Stenström

Melissa Horn

Andreas Mattsson

Maxida Märak

Daniel Adams-Ray

Moonica Mac

Cherrie

Casper Janebrink

Avsnitt 6, sänds 4 december

Thomas Stenström

Melissa Horn

Andreas Mattsson

Moonica Mac

Daniel Adams-Ray

Harpo

Maxida Märak

Avsnitt 7 & 8, sänds 11 respektive 18 december

Thomas Stenström

Melissa Horn

Andreas Mattsson

Moonica Mac

Daniel Adams Ray

Harpo

Marie Nilsson Lind

