Läckberg efter Hedda Care-bråket: ”Ganska tyst partner i nuläget”

Succéförfattaren berättar om pengarna och konflikterna i SVT:s ”Min sanning” – ”Skönt att slå GW”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 22 januari 2021 kl. 14.22

Efter bråket: Nu beskriver Camilla Läckberg sig själv som en ”tyst partner” i vårdkoncernen Hedda Care.

I SVT:s ”Min sanning” kommenterar hon lögnanklagelserna från sina medägare:

– Jag tycker att det är en väldigt låg nivå att ge sig in på när man börjar ge sig in på den nivån och det är inte en nivå jag har lust att ge mig in på, säger hon.

Camilla Läckberg, 46, är kvar som delägare i vårdkoncernen Hedda Care trots det interna bråket mellan henne och medägarna, PR-konsulten Christina Saliba, 46, och läkaren Sara Löfgren, 47, som äger en tredjedel vardera.

– Vi driver vidare företaget. Jag är en ganska tyst partner i nuläget och fokuserar på mitt skrivande, säger Läckberg i SVT:s ”Min sanning”.

Hedda Care har kritiserats för att bara vända sig till Sveriges allra rikaste när ett gynekologbesök kostar 2 500, klimaktierierådgivning kostar 1 500 och besök hos barnläkare kostar mellan 1 600 och 2 500 kronor. När vårdkoncernen i början av coronapandemin lanserade antikroppstester för 950 kronor styck, mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer gick Camilla Läckberg ut och öppet kritiserade det egna företagets beslut.

Foto: SVT Camilla Läckberg i SVT:s ”Min sanning”.

Hotat att visa upp sms

I SVT:s ”Min sanning” står hon fast vid att hon också varit emot testningen under bolagets interna diskussioner.

– Det går inte att driva igenom ett beslut om man inte är i majoritet i det beslutet, säger hon i programmet, men vill inte säga att hon blev överkörd.

– Det är svårt att säga köra över. I ett bolag har man en demokratisk struktur. Det är majoriteten som bestämmer.

Hedda Cares vd och delägaren Sara Löfgren har tidigare sagt sig ha sms-konversationer som visar att Camilla Läckberg ljugit och inte alls var emot coronatesterna men Camilla Läckberg har flera gånger slagit tillbaka. I ”Min sanning” säger hon:

– Jag talar hundra procent sanning, och det har jag också sms som jag kan visa i så fall. Jag tycker att det är en väldigt låg nivå att ge sig in på när man börjar ge sig in på den nivån och det är inte en nivå jag har lust att ge mig in på.

Förskott på 100 miljoner

Om sitt fortsatta engagemang inom Hedda Care säger hon:

– Det handlar väl lite mer om hur man ska hitta en samsyn i hur företaget ska drivas framåt. Det är en diskussion som vi för internt och inget som jag känner nån skyldighet att redovisa offentligt.

I stället fokuserar hon på sitt skrivande. I ”Min sanning” bekräftar hon medieuppgifter att hon tillsammans med mentalisten och tv-profilen Henrik Fexeus, 49, har fått ett förskott på över 100 miljoner kronor för sin kommande deckartrilogi som sålts till över 30 länder. Men mångmiljonären Läckberg vill inte säga att pengarna i sig är en drivkraft för hennes skrivande.

– Däremot är jag en tävlingsmänniska och pengar är ett tävlings... Det är ett sätt jag kan mäta framgången med. Det finns inte så mycket olika måt. Jag kan mäta i antalet sålda böcker vilket ju blir en intäkt och så vidare, säger hon i programmet.

Foto: Henrik Montgomery / TT NYHETSBYRÅN Christina Saliba och Camilla Läckberg på Elle-galan i januari förra året.

Tävlar om försäljningssiffror

På programledarens Anna Hedenmos, 59, fråga säger Läckberg att försäljningssiffrorna är en drivkraft och bekräftar att hon tycker att det är skönt att slå konkurrerande författare.

– Leif GW, det är så skönt att slå GW, det måste jag erkänna. Och Ulf Lundell, det är skönt också, säger Läckberg och betonar att hon gör just det.

– Ja, det gör jag. Jag är en väldigt väldigt uttalad tävlingsmänniska och det har väl kanske varit en del av min drivkraft genom åren.

”Min sanning” med Camilla Läckberg sänds söndag 29 november 20.00 i SVT2.

