Jennifer Lopez kupp på spanska – ”Frihet och rättvisa för alla”

Fick också in sin superhit när Joe Biden svors in

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 20 januari 2021 kl. 18.15

Foto: CNN Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez sjöng ”This land is your land” när Joe Biden och Kamala Harris svors på sina poster.

Superstjärnan passade också på att få in en mening på spanska av trohetseden i slutet av framträdandet.

– En nation under Gud, odelbar, med frihet och rättvisa för alla.

– Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.

Den meningen av den amerikanska trohetseden sa superstjärnan Jennifer Lopez, 51, på spanska precis i slutet av sitt framträdande av ”This land is your land” tillsammans med marinens musikkår. Hon avslutade framträdandet med att sjunga ut ”Let’s get loud”, hennes hit från 1999.

Meningen översätts på svenska till: ”En nation under Gud, odelbar, med frihet och rättvisa för alla.”

Stjärnspäckat

Flera stora stjärnor kommer att uppträda under installationsdagen.

Lady Gaga har redan framfört nationalsången, och senare kommer skådespelaren Tom Hanks att leda ett 90 minuter långt tv-sänt installationsprogram med tal från Joe Biden och Kamala Harris samt uppträdanden av bland andra Demi Lovato, Justin Timberlake, Ant Clemons, Jon Bon Jovi med flera.

