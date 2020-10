Stjärnorna stod inte rätt – Madonna dumpade David Guetta för att han var skorpion

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 05 oktober 2020 kl. 13.33

Uppdaterad: 05 oktober 2020 kl. 13.55

Foto: TT NYHETSBYRÅN David Guetta fick inte producera Madonnas album.

Stjärnsamarbetet ställdes in – på grund av stjärntecknet.

Madonna dumpade David Guetta för att han var skorpion.

– Hon sa att vi inte kommer kunna jobba tillsammans, säger den franska DJ:n.

Samarbetet mellan den sjufaldige Grammyvinnaren och David Guetta var i princip klart. Den franska DJ-stjärnan skulle producera Madonnas tolfte album. Den 62-åriga popikonen hade fattat tycke för Guetta redan när han 2011 hade vunnit en Grammy för en remix av hennes låt ”Revolver”.

– Hon sa att hon älskade denna remix och föreslår att jag producerar hennes nästa album, säger David i en intervju med franska Youtubekanalen Mcfly et Carlito.

– Jag kommer på lunch. Vi pratar om allt – musiken och vad hon vill göra med albumet. Supertrevligt. Det är bara hon och jag. Väldigt avslappnat, väldigt skönt. Vi äter lunch. Det kommer att hända. Jag undrar bara när vi ska börja arbetet.

Men planerna på ett samarbete mellan superstjärnorna skulle plötsligt helt ställas in – efter att Madonna frågat Guetta vilket stjärntecken han är och han svarat skorpion.

– Plötsligt gör hon en grimas och säger till mig att ”tyvärr, vi kommer inte kunna jobba tillsammans. Det var trevligt att lära känna dig. Hejdå,” säger Guetta.

Madonna föddes den 16 augusti 1958 och är lejon. Enligt Daily Mail jobbade popikonen med en skorpion 1994 när isländska stjärnan Björk – född 21 november 1965 – var med och skrev ”Bedtime story” till albumet ”Bedtime stories”.

Den niofaldigt Grammynominerade Sia – som är skytt – har i alla fall inte haft några problem att samarbeta med Guetta. Deras nya video ”Let’s love” har visats 1,3 miljoner gånger på Youtube sedan den släpptes på Youtube i torsdags.

Några andra artister som kanske inte ska ha för stora förhoppningar om ett samarbete med Madonna är Katy Perry (född 25 oktober 1984), Lorde (född 7 november 1996), Bryan Adams (född 5 november 1959), Tove Lo (född 29 oktober 1987), Tinie Tempah (7 november 1988) och Drake (född 24 oktober 1986).

Stjärnorna som är besatta av stjärntecken

▪ Selena Gomez, 28, artist och skådespelare

Född: 22 juli 1992.

Stjärntecken: Kräfta.

”Good for you”-sångerskan berättade i en intervju med Dazed 2017 att hon starkt identifierade sig med sitt stjärntecken.

– Jag är en sådan kräfta. Jag är känslig som in i helvete, sa hon.

– Jag känner allting så intensivt, vilket är en av mina favoritsaker om mig själv. Att känna är någonting jag älskar.

▪ Kendall Jenner, 24, modell och tv-personlighet

Född: 5 november 1995.

Stjärntecken: Skorpion.

"Keeping up with the Kardashians”-stjärnan må missa möjligheten att jobba med Madonna, men är ändå nöjd med sitt stjärntecken som hon säger gör henne lojal.

– Jag är skorpion så jag håller mig nära folk. Om jag älskar dig, så älskar jag dig. Och om jag inte tycker om dig så är det kört för dig, sa Jenner till Allure i en intervju 2016.

▪ Kim Kardashian, 39, modell och tv-personlighet

Född: 21 oktober 1980.

Stjärntecken: Våg.

Realitystjärnan berättade 2016 på sin hemsida att hon hittat anledningen till att hon och halvsystern Kylie Jenner, 23, kom så bra överens.

”Jag tyckte att det kunde vara kul att se hur våra stjärntecken passar med varandra. Vi har alltid kommit så bra överens, så det jag kom fram till var ingen överraskning,” skrev hon, enligt Hollywood life.

”Kylie är lejon och jag är våg och det visar sig att dessa två tecken kompletterar varandra superbra och är bra för varandra. Lejon är ett eldtecken med en stark energi (SÅ Kylie!) medan våg är ett lufttecken och mycket mer subtilt. Eld behöver luft för att överleva, så vi är ett perfekt par!”

▪ Kylie Jenner, 23, modell och tv-personlighet

Född: 10 augusti 1997.

Stjärntecken: Lejon.

Redan som 15-åring twittrade realitystjärnan om sitt stjärntecken, som hon menade gjorde henne oförmögen att glömma en lögnare.

”Om ett lejon kommer på dig med att ljuga så är det över. De kommer aldrig att lita på dig igen. De kanske förlåter, men tilliten kommer aldrig att repareras helt,” skrev Jenner.

▪ Rihanna, 32, artist

Född: 20 februari 1988.

Stjärntecken: Fisk.

Rihanna har flera gånger pratat om stjärnornas planer för henne – ofta genom att dela inlägg från astrologikonton på Twitter och lägga till egna kommentarer.

I maj 2013 retweetade hon ett citat från kontot @PiscesAreUs: ”Fiskarna håller alltid en sammansvetsad inre krets. Jag har aldrig varit intresserad av tillfälliga vänskaper” - och använde hashtaggen #nonewfriends – ”#inganyavänner”.

I december samma år kommenterade hon ett inlägg från astrologikontot @XSTROLOGY, som påstod att ”fiskar är bipolära och vet inte om det”. ”Löögner,” skrev ”Umbrella”-sångerskan. ”Jag är FULLKOMLIGT medveten om mitt tillstånd”.

▪ Beyoncé, 39, artist och skådespelerska

Född: 4 september 1981.

Stjärntecken: Jungfru.

Redan på debutalbumet ”Dangerously in love” från 2003 nämnde Beyoncé sitt stjärntecken, i låten ”Gift from virgo” (”Gåva från jungfru”). I en intervju med Dazed and confused berättade hon om hur hon verkligen kände sig som en jungfru ”rakt igenom”.

– Jag gillar att tänka utanför ramen. Jag tror inte på svaret ”nej”. Jag är extremt driven och extremt kritisk – ibland överdrivet kritisk, sa hon, enligt Hip hop wired.

– I bland är det en av sakerna jag måste jobba med. Jag är ett kontrollfreak. Jag är väldigt uppmärksam på detaljer. När jag gör någonting så gör jag det hundra procent. Jag har högt ställda krav på mig själv och jag förväntar mig exakt samma sak från alla omkring mig. Jag har alltid varit så. Jag är allt eller inget.

▪ Taylor Swift, 30, artist

Född: 13 december 1989.

Stjärntecken: Skytt.

Countrypopstjärnan berättade i en intervju med Vibe 2013 att hon som skytt hela tiden värnade om sin självständighet.

– Jag är skytt, vilket innebär, ni vet, att jag är blint optimistisk, jag gillar att resa, jag är alltid med på ett äventyr men vill också alltid ha något nytt. Skyttar är väldigt självständiga och vi gillar att ha vår egen plats. Vi dras mot kärlek men slåss för det där behovet av självständighet, sa Swift.

▪ Gigi Hadid, 25, modell

Född: 23 april 1995.

Stjärntecken: Oxe.

Modellstjärnan berättade i en intervju med Allure 2016 att hennes stjärntecken gav henne skinn på näsan.

– Jag har livvakter när det behövs, men jag gillar också att gå på gatan själv, sa amerikanskan.

– Jag är en oxe, jag är orubblig.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 oktober 2020 kl. 13.33