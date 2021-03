Lisas pinsamma toa-olycka i ”Paradise hotel”: Ville först inte att det skulle visas

”Hellre bli kallad för golvskitaren än något tråkigt”

Av: Moa Malmqvist

Publicerad: 22 mars 2021 kl. 00.15

Lisa Sidéns nattpromenad slutade i en pinsam toalettincident.

I måndagens ”Paradise hotel” tvingas deltagaren förklara toa-olyckan.

– Jag kommer bli känd som golvskitaren, säger hon i programmet.

I dagens avsnitt av ”Paradise hotel” hamnar en sömndrucken Lisa Sidén, 20, i en pinsam badrumsincident. Under en promenad i sömnen sätter hon sig på golvet och ja, bajsar. Partnern Oscar Zachrison, 22, som sov under hela händelseförloppet förstår inte varför hon mitt i natten vill byta rum.

– Det här är det pinsammaste som har hänt i hela ”PH”:s historia. Det här är så pinsamt att jag inte ens vill prata om det. Det här får inte hända, säger en nyvaken Lisa Sidén i programmet.

På morgonen vill Sidén fortfarande inte förklara vad som inträffat för partnern, som sov under hela toahändelsen. Det var först under kvällen som hon avslöjar vad som faktiskt hände under natten.

– Du sov så jävla gott och jag gick i sömnen. Jag gick upp och så satte jag mig såhär, säger hon och sätter sig på huk.

”Ett bra garv”

–Jag vet inte vad jag gör, men jag börjar bajsa, säger hon.

På nattens bilder från badrummet ses en stressad Lisa Sidén torka golvet och tvätta fötterna.

– Jag får ångest när jag tänker på det här, vem gör ens så här fortfarande? Men det blev ett litet bra garv av det här, alltså det är helt okej. Och ja bra, nu kommer han vakna men jag tänker inte på att jag fortfarande skiter på golvet, berättar hon.

De tre deltagarna bryter ut i gapskratt.

– Jag älskar att de uppskattar att jag berättar, men lite pinsamt. Jag kommer bli känd som golvskitaren, jag dör, säger hon i programmet.

Lisa Sidén säger till Aftonbladet att det egentligen tog flera dagar innan hon berättade för Oscar Zachrison om händelsen, men att avsnittet är klippt så att det ser ut att vara samma dygn.

”Ångesten släppte”

– Det tog typ två till tre dagar innan jag bestämde mig för att berätta. Jag ville först inte att det skulle visas på tv alls, men det hände så lite de där dagarna så jag förstod att det skulle sändas, säger hon på telefon.

– Men jag visste att killarna skulle ta det bra. De skrattade med mig, ångesten släppte lite då.

Hur känns det såhär i efterhand?

– Vet du vad, just då kände jag att det var det pinsammaste som någonsin hänt i ”PH”:s historia. Men jag har lärt mig att man ska ta sådant med en klackspark och skratta åt det, svarar Sidén och tillägger:

– De flesta deltagarna får ju ett smeknamn under sin tid i ”Paradise hotel”, hellre bli kallad för golvskitaren än något tråkigt. Det är ju ett superkul smeknamn.

”Paradise hotel” sänds på Viafree/Viaplay måndag 22 mars

