Angelina Jolie i nya handlingar: Påstås ha bevis om Brad Pitts våld

Superstjärnan har lämnat in nya domstolsdokument

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 18 mars 2021 kl. 07.30

Uppdaterad: 18 mars 2021 kl. 07.49

Foto: TT NYHETSBYRÅN Angelina Jolie ansökte om skilsmässa från Brad Pitt 2016.

NÖJE

Angelina Jolie hävdar att hon har bevis för Brad Pitts påstådda våld i hemmet.

Både hon och barnen ska vara redo att vittna.

Det visar nya sekretessbelagda handlingar som superstjärnan har lämnat in till domstol, skriver flera amerikanska medier.

Vårdnadstvisten mellan det tidigare Hollywoodparet Angelina Jolie, 45, och Brad Pitt, 57, fortsätter.

Nu skriver bland andra The Blast, Entertainment Tonight och Us Weekly att Angelina Jolie har lämnat in nya handlingar som ska bevisa Brad Pitts våld i hemmet, i en domstolsansökan den 12 mars.

I domstolsdokumenten, som lämnades in under sekretess, ska Angelina Jolie och parets gemensamma barn vara villiga att erbjuda bevis mot Brad Pitt. Angelina Jolie ska också gå med på att själv vittna, tillsammans med ”vittnesmål från minderåriga barn” i deras kommande skilsmässorättegång.

Sex barn ihop

Angelina Jolie och Brad Pitt har barnen Maddox, 19, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, och tvillingarna Knox och Vivienne, 12, tillsammans.

Varken Angelina Jolie eller Brad Pitt har kommenterat de nya handlingarna.

En källa med insyn i ärendet säger till Entertainment Tonight:

– Det här är bara ytterligare en gång där Angelina ändrar berättelsen när det passar henne. Bortsett från den enda anklagelsen hon gjorde 2016, som utreddes och avfärdades, har det aldrig funnits några andra anmälningar eller ens anklagelser innan det passade hennes fall.

En familjerättsexpert säger till Us Weekly:

– Om Angelina har mer dokumentation för att bevisa våld i hemmet mot henne eller barnen kan hon lämna in kompletterande handlingar som bevis i rättegången.

Utdragen vårdnadstvist

Angelina Jolie och Brad Pitt träffades under inspelningen av filmen ”Mr. & Mrs. Smith” 2004 och blev genast ett av Hollywoods kändaste par.

2016 ansökte Angelina Jolie om skilsmässa. De blev ”declared legally single” 2019, juridiskt singlar, men skilsmässan har än i dag inte slutförts på grund av vårdnadstvisten om de sex barnen.

Enligt källor är vårdnadstvisten så utdragen för att Angelina Jolie inte accepterar Brad Pitts ansökan om att vårdnaden ska delas 50/50.

Angelina Jolie anklagade 2016 Brad Pitt för att ha slagit den då 15 år gamla sonen Maddox under ett bråk på ett privatplan, och hon ansökte om skilsmässa några dagar senare.

Den amerikanska säkerhetspolisen FBI la ned sin utredning om incidenten och innan dess hade också socialnämnden i Los Angeles friat filmstjärnan från misshandelsanklagelserna, och Brad Pitt slapp därmed åtal för barnmisshandel.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 18 mars 2021 kl. 07.30