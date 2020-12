Dolly Parton räddade livet på nioårig skådespelare: ”Jag var i chock”

Drog bort henne från mötande fordon

Foto: MAGNUS SUNDHOLM Dolly Parton.

Dolly Parton har många strängar på sin lyra.

Nu kan stjärnan lägga till att hon har räddat liv.

Nioåriga skådespelaren Talia Hill säger att Dolly Parton drog bort henne från ett mötande fordon.

– Jag var i chock, hon kramade mig och skakade mig och sa ”jag räddade ditt liv!”

Det är i en intervju med Inside Edition som Talia Hill, 9, berättar om händelsen under inspelningen av Netflix-julfilmen ”Christmas on the square” med den ikoniska skådespelaren och artisten Dolly Parton, 74.

– Vi var på inspelningsplatsen och jag var vid den varma chokladen, och de sa ”gå tillbaka till era platser”. Det var ett fordon i rörelse och medan jag gick tog någon tag i mig och drog mig bakåt – och det var Dolly Parton, säger hon i intervjun.

”Var i chock”

Talia Hill säger att Dolly Parton då sa ”Jo, jag är en ängel du vet”, en blinkning till hennes roll i filmen.

– Jag var i chock, hon kramade mig och skakade mig och sa ”jag räddade ditt liv!” Och min mamma sa ”ja det gjorde du, Dolly Parton. Ja, det gjorde du!

Foto: PRESSBILD Ur ”Dolly Parton's christmas on the square”.

