Suzanne Axell om ”rumpplasket” i ”Let’s dance”: Lite för mycket snurr

Dansar vidare i tävlingen efter oväntade slutposen

Publicerad: 03 april 2021 kl. 23.54

Uppdaterad: 04 april 2021 kl. 00.05

NÖJE

Suzanne Axell bjöd på ”ett riktigt rumpplask” i ”Let’s dance”.

Den folkkära tv-profilen föll i slutposen av sitt nummer – och drog med dansaren Tobias Bader i fallet.

– Det var lite för mycket snurr tror jag för min del, säger hon efter sändningen.

Journalisten och den tidigare ”Fråga doktorn”-programledaren Suzanne Axells, 65, paso doble med Tobias Bader, 35, fick ett oplanerat avslut.

– Så där ska en slutpose vara, helt överraskande och oväntat, sa programledaren Petra Mede.

– Ett riktigt rumpplask, the show must go on, beskrev Suzanne Axell själv vurpans.

”Snurrade till”

Efter sändningen berättar Suzanne Axell för Aftonbladet vad som egentligen hände.

– Jag snurrades väldigt mycket av Tobias Bader, runt, runt, runt, och sedan gick det bra. Men sedan kände jag att det snurrade till och så vek jag mig. Det var lite för mycket snurr tror jag för min del.

Och så drog du med Tobias i fallet också.

– Ja, stackaren! Han bara följde med i farten. Men det gick bra ändå, tack gode gud.

Foto: TV4 Slutposen i Suzanne Axells dans gick snett, hon tappade balansen och drog med Tobias Bader i fallet. ”Ett riktigt rumpplask” konstaterade hon efteråt.

Har det hänt på repen också eller var det här första gången?

– Det har inte hänt på repen, så jag tror att det är direktsändningsnerver, varmt i studion och grejer i reklampauserna. Och så gav jag allt i dansen och tänkte att nu klarade jag det här, och så blev det ett litet rumpplask.

Tacksam för stödet

Suzanne Axell dansar nu vidare till den fjärde veckan av ”Let’s dance” och kallades i kvällens program av juryordförande Tony Irving för ”säsongens hjärta”.

– Jag tycker att det här är en så otroligt rolig resa och är så glad över tittarnas förtroende, det känns fantastiskt. Jag förväntar mig ingenting alls, men det var jätteroligt att känna att folk gillar en, det är väldigt viktigt för mig. Jag gör mitt yttersta. Sedan kan man inte vara perfekt i alla lägen, men så är det.

Hon hoppas att tittarna ser hennes glädje genom tv-rutan.

– Jag är så oerhört glad och tacksam över stödet jag har fått från svenska folket. Jag är ödmjuk och väldigt, väldigt glad.

Foto: Annika Berglund Suzanne Axell & Tobias Bader fick 13 poäng av juryn.

Det här dansade paren i kväll:

1. Anis Don Demina & Katja Luján Engelholm

Dans: tango

Musik: Shuffla – Samir & Viktor

2. Martin Melin & Maria Zimmerman

Dans: jive

Musik: Survivor – Destinys Child

3. Hanna Hedlund & Tobias Wallin

Dans: american smooth

Musik: Crazy In Love – Jill Johnson

4. Suzanne Axell & Tobias Bader

Dans: paso doble

Musik: Strong Enough - Cher

5. Kristina "Keyyo" Petrushina & Hugo Gustafsson

Dans: vals

Musik: Sverige - Kent

6. Filip Lamprecht & Linn Hegdal

Dans: paso doble

Musik: Don’t Worry – Madcon (feat Ray Dalton)

7. Carola Häggkvist & Tobias Karlsson

Dans: American smooth

Musik: If I Can Dream - Elvis Presley

8. Michel Tornéus & Jasmine Takács

Dans: tango

Musik: Set Fire To The Rain - Adele



