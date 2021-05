Tidigare ”Paradise”-deltagare om produktionen: De mörkade övergrepp

”Om jag pratade om det fanns det en risk att jag skulle anmälas för förtal”

Publicerad: 10 maj 2021 kl. 19.06

NÖJE

Efter att deltagare i årets ”Paradise hotel” larmat om övergrepp har ljus riktats mot produktionsbolagen.

Nu berättar tidigare deltagare till Aftonbladet att de inte fått stöd och att flera övergrepp mörkats.

– De sa att det som hade hänt inte skulle sändas och om jag pratade om det så riskerade jag att anmälas för förtal, berättar Camilla Skalleberg.

Foto: Robin Lorentz-Allard Josie Capllonch.

De senaste veckorna har flera anklagelser riktats om övergrepp i ”Paradise hotel”.

Nu berättar flera tidigare deltagare att de utsatts och inte fått det stöd de behövt, utan att det istället mörkats.

Josie Capllonch, 33, medverkade i förra säsongen av ”Paradise hotel”. Hon berättar för Aftonbladet att en manlig deltagare satt sig över henne medan hon låg på golvet. Han försökte kyssa henne trots att hon sa nej flera gånger.

– Det var ingen som kom in och avbröt utan de ringde mig efteråt och frågade om jag var okej, men sa inte mycket mer om det då. Nästa dag kom producenten och pratade med mig och frågade om jag ville att den manliga deltagaren skulle vara kvar eller lämna, säger Josie och tillägger:

– Jag ville ha det på mig om han skulle få åka hem eller inte. Det är ju deras ansvar.

Deltagaren blev således kvar i programmet och händelsen klipptes bort.

– Det var som att det aldrig hade hänt. De har inte heller frågat hur jag mådde efter att det hände, inte ens när vi alla hade kommit hem.

Josie säger att hon funderar på att polisanmäla deltagaren.

Foto: Foto: Patricia Recourt/Viafree Nathalie Tyler, Matilda Isaacs, Louise Eriksson, Helen Ablatova och Camilla Skalleberg 2019.

Vill polisanmäla

– Jag läste en intervju häromdagen där produktionen ombad tidigare deltagare att polisanmäla om de blivit utsatta, så då får jag väl göra det, säger hon.

Han har sagt på sina sociala medier att han var full och försökte krama Josie. Nent har uttalanden sagt att ingen av deltagarnas version stämmer till fullo.

Camilla Skalleberg, 22, deltog i ”Paradise hotel” 2019. Till Aftonbladet berättar hon att hon känt sig utsatt i ett flertal situationer men aldrig fått stöd från produktionen.

Det är framförallt en händelse med en manlig deltagare som var särskilt jobbig, berättar hon.

– Tidigare under kvällen så hade en kille kallat mig fegis för att jag inte ville dricka fortare. Under kvällen låg vi i samma säng och hånglade, han ville gå längre men jag sa nej. Jag försökte gestikulera mot kameran, jag mimade ’hjälp’ och gjorde en pistolgest mot huvudet, säger hon och tillägger:

– Till slut förstod han. Vi låg inte.

Foto: Jessica Gow/TT Camilla Skalleberg.

Fick inte berätta

Hon säger att en person i produktionen ville prata med henne i enrum dagen efter händelsen.

– Personen sa att det som hade hänt inte skulle sändas och om jag pratade om det fanns det en risk att jag skulle anmälas för förtal.

Vad svarade du på det?

– Jag vågade inte säga så mycket för de hade liksom auktoritet, det var de som hade tagit dit mig och de kanske hade makt att kasta ut mig.

En annan kvinnlig deltagare, som önskar att vara anonym, berättar att hon under sin tid i ”Paradise hotel” 2018 utsatts för tjatsex. Hon menar att produktionen visserligen ringde in till rummet under kvällen, men att de inte tog ett ordentligt samtal med henne förrän kvällen efter.

”Jag ville inte”

– En kväll var en deltagare lite på mig och ville pussas. Jag gick med på det men var tydlig med att jag inte ville ligga. När vi kom till sängen ändrade jag mig och produktionen var då snabb på att ringa på telefonen för att säkerställa att jag var okej och att det rådde samtycke.

Men sedan ändrade hon sig.

– Jag ville ju inte ha sex. Deltagaren fortsatte lite till och sedan började han dra av täcket flera gånger fast att jag sa sluta. Jag var full men jag minns att jag ville sluta. Han blev sedan arg på mig för att jag sa ifrån på skarpen och dagen efter sa han ’jag ville inte ens ligga med dig’.

– Produktionen kunde gått in en extra gång under natten och frågat om jag var okej men det gjorde de inte. Dagen efter frågade de inte heller hur jag mådde förrän det kom upp senare mot kvällen.

Hon förklarar att hon ändå är tacksam för att en person från produktionen pratade med henne då, eftersom hon mådde dåligt och hade skuldkänslor.

– Jag tycker det är tråkigt att det hänt många tjejer i ett hus under full bevakning och att det utlovas trygghet.

Hon känner det som att produktionen många gånger väljer att se mellan fingrarna.

Foto: FELIPE MORALES Saga Scott.

Fick tjata för psykologhjälp

Saga Scott, som medverkade i ”Paradise hotel” 2014, berättar att hon när programmet spelades in periodvis mådde så dåligt att hon bad medarbetarna både om att få åka hem och att få träffa en psykolog.

– Det hände en del och jag ville lämna programmet. Jag fick tjata mig till att få komma utanför portarna för att prata med en psykolog. Till slut gick de med på det.

Foto: Fredrik Nilsson / Viaplay Jennifer Walter

Flera har kontaktats i efterhand

I förra säsongen medverkade Jennifer Walter, 26, och till Aftonbladet berättar hon att killar tjatat sig till ”att gå ett steg längre”.

– Man fick säga till några extra gånger att ”nej, jag vill inte” och ”jag tänker inte göra det här”.

Hon berättar att produktionen vetat om det men att de inte agerat.

– Jag vet att det finns andra som blivit kontaktade nu i efterhand. Det är antingen tjejer som har uttalat sig eller som produktionen vet att det har inträffat någonting med. Jag vet inte om de är rädda att det ska komma fram något mer och att de vill vara förberedda.

Det är huvudsakligen produktionsbolaget Mastiff som producerat ”Paradise hotel” men säsong 14, som sändes våren 2020, producerades istället av Ratata.

När Aftonbladet pratar med vinnaren från säsongen, Nicole Wennerström Larsson, 25, berättar hon att det uppstådde problematiska situationer men att Ratata agerat omedelbart.

Foto: Fredrik Nilsson / Viaplay Nicole Wennerström

Ringde direkt

– En gång var jag med om tjatsex, eller det hann inte riktigt bli så tjatigt men ändå. Då ringde de in till mig direkt och skrek i luren ’ett nej är ett nej’. Direkt på morgonen fick jag gå på ett möte och välja om killen skulle få vara kvar eller inte.

– De kollade också med mig senare om jag fortfarande var okej. De tog det väldigt allvarligt.

Hon säger att hon är chockad över hur det verkar ha hanterats i år.

Foto: Jerker Ivarsson Isabelle Hambe.

Isabelle Hambe, 26, deltog i reality-programmet 2017 och säger att hon inte blivit utsatt för något.

– Men det var många tillfällen där man kunde se att tjejer var obekväma, när vissa killar var för närgångna trots att tjejerna inte hade ett intresse.

Hon säger att hon inte tror att produktionen missat de påstådda övergreppen i årets säsong eftersom att de har ”stenkoll på kamerorna”.

– När jag somnade vid toaletten i tio sekunder så ringde telefonen direkt. En gång fick jag en stöt från ett eluttag och då tog det 30 sekunder innan någon var hos mig. Jag vet att de har koll och därför är det så märkligt att de vid flera tillfällen under samma kväll inte hade det.

Hon tycker att ”Paradise hotels” framtid känns oviss.

– Är det inte dags att lägga ner det? När vi märker att det bara blir den ena kvinnoförnedringen till den andra.

Matilda Snöwall, vd för Mastiff, säger att hon inte känner igen den bild som målas upp.

”Självklart får det inte förekomma övergrepp, nedtystning eller på annat sätt beteenden som strider mot våra policies och rutiner, eller ännu värre, är rena lagbrott vilket i så fall måste polisanmälas”, skriver hon i ett mail.

PODD Dokusåpans död?

Aftonbladet Daily med Linn Elmervik, reporter och redaktör på Aftonbladet nöje.

Lyssna: ► iPhone ► Acast ► Spotify



Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 10 maj 2021 kl. 19.06