Måns Zelmerlöw: Fin dynamik mellan sorgset och hoppfullt

Om kvällens insamlingsgala

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 07 september 2020 kl. 22.17

Uppdaterad: 07 september 2020 kl. 23.22

Under måndagskvällen sände Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman galan ”Walk with us”.

Måns Zelmerlöw känner sig stolt.

– Jag njöt hela sändningen rakt igenom, säger han.

Måns Zelmerlöw.

Under måndagskvällen sände Måns Zelmerlöw, 34, och Jonas Björkman, 48, insamlingsgalan ”Walk with us” – en kväll med Zelmerlöw och Björkman för ungdomars framtid”. Det bjöds på en stjärnspäckad direktsänd tv-gala för att samla in pengar till stiftelsen Zelmerlöw & Björkman foundation som framförallt jobbar med att utbilda barn och ungdomar i Kenya.

– Det kändes fantastiskt bra, jag tycker att det blev en jättefin dynamik mellan sorgset och hoppfullt. Jag tycker verkligen att vi fick fram vad vi står för och hur vi jobbar med stiftelsen, säger Måns Zelmerlöw.

Han tycker sändningen gick över förväntan och han har till och med fått mersmak.

– Det kändes väldigt proffsigt. Grymma artister och jättebra snack. Det här vill jag ju göra varje år. Förhoppningsvis kan vi göra det igen och då med lite mer publik, säger han och hoppas på ett pandemifritt nästa år.

Jonas Björkman och Måns Zelmerlöw.

Uppträdde gratis

Alla artister som uppträdde under kvällen gjorde det gratis. Förutom Måns Zelmerlöw själv uppträdde Sabina Ddumba, Linda Pira, Dotter, Oscar Zia och Danny Saucedo fanns med på länk.

– Jag är superstolt med att vi lyckades med det här ikväll. Och så tacksam för alla som har jobbat med det och till alla artister framförallt som har ställt upp.

Hur mycket pengar har ni samlat in under kvällen?

– Jag vet faktiskt inte. Jag ska inte säga att det kvittar, det är klart att vi vill ha in så mycket pengar som det bara går till våra program och skolor. Men för oss var det viktigt att sprida ordet om vår stiftelse.

Och vad händer härnäst?

– Så fort covid är över kommer de att bygga vidare på yrkeshögskolan i Kenya och se till att eleverna kommer in i arbetslivet.

Du har inte uppträtt på länge, hur var det att stå på scenen igen?

– Jag var så otroligt övertaggad. Det var så sjukt roligt att få spela med mitt band igen och jag njöt hela sändningen rakt igenom.

Foto: Shimoda Media Sabina Ddumba.

Foto: Shimoda Media Dotter.

Foto: Shimoda Media Måns Zelmerlöw, Magdalena Jennnstål, generalsekreterare för Zelmerlöw & Björkman Foundation, Jonas Björkman.

Foto: Shimoda Media Linda Pira.

Foto: Shimoda Media Oscar Zia.

