Så firar kändisarna jul 2020

Publicerad: 24 december 2020 kl. 07.18

Året 2020 börjar gå mot sitt slut och julafton kommer att bli annorlunda på många sätt.

Här berättar 63 kända svenskar hur de firar kommer att fira jul i år.

– Jag kommer vara i munskydd och plasthandskar, säger fjolårets julvärd i SVT, Marianne Mörck.

Marianne Mörck, 71, skådespelare och julvärd 2019, Bunkeflostrand

– Jag ska vara hemma hos min dotter med hennes familj, två barn. Det blev hastigt bestämt för vi skulle inte fira jul ihop. Jag kommer vara i munskydd och plasthandskar som jag bor i nästan. Jag är väldigt noggrann. Jag är ingen som firar jul sådär hysteriskt, vad jag ser fram emot så är det Janssons frestelse och god mat, sill och lax. Det är jag i familjen som köper mest julklappar, förut har vi varit nio personer som firar ihop, men nu är det bara jag som kommer till min dotters familj.

Foto: Robin Lorentz-Allard Marianne Mörck.

Rufus Kellman, 50, stylist i SVT:s ”Go’kväll”, Stockholm

– Jag kommer att följa rekommendationerna och firar mycket småskaligt i år med de allra närmaste. Vi blir tre personer. Sedan hoppas jag på trevliga promenader utomhus med släkt och vänner i mellandagarna.

Foto: SVT Rufus Kellman.

Casper Janebrink, 50, frontfigur i Arvingarna, Göteborg

– Julen firar jag med familjen hemma, det blir närmaste nära och kära. Det är ju så i dessa tider att man inte får umgås med fler, det kommer bli en lugn jul. Vi blir lite färre i år helt enkelt. De sista tio åren har vi spelat lite julklappsspel i stället för att man köper en massa julklappar. Det kan vara allt från en bra behövande grej till någonting som man absolut inte behöver ha. Det handlar om att ha en mysig, varm och go kväll tillsammans, äta gott och njuta.

Foto: ANDERS DEROS Arvingarnas frontfigur Casper Janebrink.

Thomas Sjögren, 29, mästerkock och krögare, Göteborg

– Jag ska åka till Norrland över jul, jag är född och uppvuxen där. Jag kommer att fira hemma hos min mamma och i år blir det barn med, så det blir inte så mycket sprit. Förut har det varit en del snapsar. Min sambo är gravid så vi tar med oss barnstolen upp dit om det skulle bli dags. Min bror ska med upp också och han har en nyfödd, så det blir första gången det blir lite mer familjemys.

Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN Thomas Sjögren vann Årets kock 2015.

Pernilla Wahlgren, 52, artist och realityprofil, Lidingö

– Vi brukar fira min födelsedag först på morgonen och sen tittar vi på Kalle Ankas jul och äter julbord. Det blir hemma hos mig med närmsta familjen bara, vi brukar inte vara massa fastrar och mostrar. Sen har mina föräldrar precis haft corona, så det är tacksamt att de har antikroppar.

Foto: LOTTE FERNVALL Artisten Pernilla Wahlgren.

Malin Thunberg-Schunke, 51, författare, Hannover, Tyskland

– Jag firar med familjen i mitt hem i Hannover, i en liten skara men med en enorm helstekt gås. Det är första julen någonsin som vi inte åker till Sverige alls under julledigheten. Vi kommer att sakna våra älskade mormor och morfar.

Foto: Anna-Lena Ahlström / Piratförlaget Malin Thunberg Schunke

Tony Irving, 54, dansexpert och tv-profil, Norrtälje

– Det blir en väldigt annorlunda jul. Det är första gången på sju år som mina föräldrar inte kommer till Sverige för att fira med oss och det är första julen där vi under mellandagarna inte åker bort på semester. Det blir en corona-anpassad middag på julafton med min make Alex föräldrar, vi blir totalt fem personer som har haft kontakt hela den här perioden. På julafton blir det en svensk julafton. Sen kör vi juldagen med engelskt stuk med samma fem personer. Och sen annandagen, som på engelska heter boxing day, blir också lite engelskt med mycket sport på tv och mycket yatzy, mycket monopol, mycket vin, mycket godis och fyra extra kilo kring midjan. Sen blir det återhämtning under mellandagarna för att börja om med samma fem personer på nyårsafton och nyårsdagen. Vi har jättetur som tycker om varandra, men efter den här perioden kommer vi nog behöva ett långt uppehåll från varandra innan vi ses igen. Med min familj blir det Facetime med vin med både föräldrar och mina syskon. Så har vi gjort regelbundet under den här tiden. Både mina föräldrar och mina syskon är instängda i sina hus för de bor i ett område i Storbritannien som har de hårdaste restriktionerna, de har total lockdown.

Foto: CAROLINA BYRMO Tony Irving under ”Let’s dance” 2019

Anders Tegnell, 64, statsepidemiolog, Vreta Kloster

– Jag firar jul hemma med min närmsta familj.

Foto: PETER WIXTRÖM Anders Tegnell

Mona Tumba, 71, konstnär, Palm Beach, Florida

– Normalt firar jag den här med barn och barnbarn, men i år blir det jul hos några goda vänner som bor här. Det blir så annorlunda i år, jag ska rita ett stort kors i almanackan. Det började ju så hemskt med att min syster var så sjuk, sen kom coronan, sen får jag reda på att jag har cancer och så var jag på sjukhuset och så ramlade jag ihop där. Det har varit ett riktigt, om man får säga det på svenska, skitår. Men det blir bättre nästa år, jag lovar. Då ska jag ta ett stort glas vin, för det har jag inte gjort sen juni.

Foto: OSKAR KULLANDER Mona Tumba 2013, längst till höger tillsammans med Anita Bornebusch och Arne Weise

Edward Blom, 50 år, gastronom och kulturhistoriker Stockholm

– Ja, absolut ska jag fira jul. Men det blir lite annorlunda. Det kommer vara samma firande med familjen, men i år blir det inga släktingar. Men det kommer vara firande med klappar, gran, och alla traditionella maträtter och lekar, från julafton till tjugondedagknut.

– Vi brukar ha mycket vänner som kommer på julluncher, så det är ju lite tråkigt, men vi har turen att vi är en familj på fem personer. Hade jag varit ungkarl hade det varit hemskt.

Foto: PETER WIXTRÖM Edward Blom

Johan Rabaeus, 73 år, skådespelare, Stockholm

– Vi gör som vanligt. Camilla och jag åker ner till huset i Turkiet, vilket vi gjort de senaste 10 åren.

– Vi åker ner i slutet av veckan, och sen kommer vi dekorera, julpynta och koka julskinka. Det blir en riktig mysjul. Det är ju alltid en speciell känsla i Turkiet.

Hur känns det att åka ner under coronapandemin?

– Det är ju skarpt läge både där som här. Men de tar det ju mer på allvar där. Det är värre för mig som riskgruppsgubbe än för Camilla. Jag har ju pendlat upp och ner till Malmö den senaste tiden så jag ser inte det som så mycket mer riskabelt att åka dit.

Foto: Magnus Liam Karlsson Johan Rabaeus

Jan Guillou, 76, författare och journalist, Stockholm

– Det blir en solitär jul för paret på landet. Vi är gamla riskgrupper. Men vi firar med en julgran på fem meter. Jag har inte haft en så stor julgran sen jag var barn för 70 år sedan, men här på landet har jag tak för det. Det blir ett äventyr.

Jan Guillou, 76, Stockholm

Per "Plura" Jonsson, 69, musiker, Stockholm

– Ja det blir i all enkelhet. Det blir med familjen och med barnen om det har tid att komma.

Per "Plura" Malte Lennart Jonsson, 69, Stockholm

Anette Norberg, 54, Curling, Ekerö

– Vi kommer vara hemma på Ekerö. I dessa tider så finns det inte några planer på att lämna ön. Vi är inte en så stor släkt så det blir inte särskilt många. Det är barnen och jag, min särbo och mamma som kommer fira tillsammans.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Anette Norberg med kungen i OS 2018

Bert Karlsson, 75, entreprenör, Skara

– Vi firar i Skara. Vi kommer inte vara alla familjer tillsammans, men någon familj kommer vi ha hos oss. Vi kommer kolla så att alla är friska, kanske med ett snabbtest innan. Det blir lutfisk och ris à la Malta som vanligt på julbordet.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Bert Karlsson under Melodifestivalen 2020

Caroline Seger, 35, fotbollsspelare, Malmö

– Det blir väldigt simpelt. Det blir jag, min mamma, pappa och syster. Det blir hemma i deras hus, bara med närmsta familjen, om allt går som det ska och ingen insjuknar.

Foto: PETER WIXTRÖM Caroline Seger på Fotbollsgalan 2019

Malin Mendel, 48, Indienkorrespondent och kokboksförfattare, Stockholm och Bombay

– Jag brukar fira i Indien med min man och våra två barn. Vi bor i ett kvarter med många kristna så gatorna är pimpade med adventsstjärnor, tomtar och kulörta lyktor. Vi brukar också ha stjärnor i fönstren och ljusslingor, samt en liten plastgran med massa glitter som vi lägger julklappar under. Sill och svensk julmat finns inte att få tag på, så jag brukar koka risgrynsgröt på morgonen (ris finns det gott om). Sedan köper vi olika delikatesser och något gott bröd och dukar upp som ett julbord. Ibland tittar vi på Kalle Anka.

Foto: PETER WIXTRÖM Malin Mendel tillsammans med David Batra 2020

Eva Rydberg, 77, teaterdirektör och komedienne, Helsingborg

– Vi har diskuterat om det fram och tillbaka. Nån av dagarna vill barnen komma hit och vi kan sitta vid två bord med fyra meters avstånd, så jag tror att det är ganska okej. Och så får man ha maten i köket där vi kan ha öppet och det vädras ut bra. De får sitta för sig och så blir det vi två gamlingar vid vårt bord, haha.

Foto: ANDREAS HILLERGREN Eva Rydberg

Ewa Roos, 71, artist och skådespelare, Ljusterö

– Hela min familj, med Lotta och hennes man och barn och Daniel med fru och barn har haft corona, men vi är väldigt tveksamma till hur julen ska bli. Kanske blir det ändå bara min syster och svåger och min man och jag här hemma på Ljusterö. VI har inte riktigt bestämt än. Min syster och svåger är lite äldre än vad vi är och de är mycket försiktiga och går inte och handlar själva. Så om vi inte åker till vår son så kommer vi att fira ensamma vi fyra. Herregud, det kommer ju en till jul. Och man ska hålla sig i skinnet, jag blir så arg när jag ser fotografierna från black friday när folk går på gatan. Vad är det som händer? Jag förstår ingenting. Vi över 70 har skött oss hela tiden och knappt fått gå utanför dörren: Nu får de sköta sig!

Foto: Peter Wixtröm Ewa Roos på ”Allsång på Skansen” 2019

Danny Saucedo, 34, artist, Stockholm

– Åh, jag vet inte, det är så svårt i år. Jag kan säga hur jag skulle vilja fira. Drömmen är att jag sätter mig på ett plan och vi sticker iväg nånstans över både jul och nyår så man kommer tillbaka utvilad och glad. Men vi får se.

Foto: MARIA ÖSTLIN Danny Saucedo

Paulina Pancenkov, 21, artist och ”Idol”-finalist, Bjuv

– Jag brukar fira jul tillsammans med min familj, och med kusiner, min faster, farmor och farfar och så. Det har alltid varit vår tradition. Men i år blir det ju lite jobbigt med tanke på corona, så vi får se vad som blir bäst att göra.

Foto: Amir Nabizadeh / TT Paulina Pancenkov.

Nadja Holm, 23, artist och ”Idol”-finalist, Piteå

– Jag firar främst med familjen och hundarna, sedan beror det på från år till år hur många utöver det i släkten som är med oss.

Foto: Amir Nabizadeh / TT Nadja Holm

Mikael Sjöstrand, 28, meteorolog, Stockholm

Hur firar du jul i år?

– Jag kommer att fira jul med en liten del av släkten i Stockholmstrakten. Så de blir troligtvis inte en vit jul för min del, men man får hålla tummarna en stund till.

Foto: BJÖRN LINDAHL Mikael Sjöstrand.

Anton Ewald, 27, artist, Miami och Stockholm

– Det kommer bli hemma med familjen. Förhoppningsvis kan frugan komma över till Sverige i jul så att vi kan fira tillsammans här hemma och käka lite köttbullar. Annars blir hon kvar i Miami tyvärr och det skulle kännas tråkigt.

Foto: Brian Jamie / pressbild Anton Ewald på en nytagen pressbild inför comebacken i Melodifestivalen 2021

Charlotte Perrelli, 46, artist, Djursholm

– I de här tiderna får man vara lite flexibel, så det kommer bestämmas i sista stund. Men troligtvis åker vi till Åre om det inte uppstår några reserestriktioner. Men som det ser ut just nu så får man resa och då gör vi det. Vi har hus där och kan hålla oss för oss själva.

Foto: CAROLINA BYRMO Charlotte Perrelli

Linda Lampenius, 50, violinist, Nacka

– Det känns sorgligt att min mamma inte kan komma till oss, utan måste sitta ensam i sin lägenhet i Helsingfors. För övrigt firar vi bara med familjen här hemma på grund av covid-19.

Foto: MAGNUS SANDBERG Linda Lampenius

Christina Schollin, 82, skådespelare, Värmdö och Nerja i Spanien

– I år är ingenting sig likt, och ingenting kan bli exakt så som det brukar vara. Men vi är ju en stor familj som alltid samlas. Det kommer vi att göra i år också, men vi tar försiktighetsåtgärder förstås och håller avstånd så gott det går. Både Hans och jag har haft corona och har antikroppar.

Foto: ANNA TÄRNHUVUD Christina Schollin

Ralf Edström, 68, f.d fotbollsspelare, expertkommentator, Västra Frölunda

– Det blir inte mycket men det blir väldigt annorlunda skulle jag tro. Det är nog inget planerat vad jag vet. (Ropar efter frun Carina: ”Vad ska vi göra i jul?”) Näe, verkar inte som att vi har någon plan. Ena dottern bor i Köpenhamn och de stänger ju ner nu, så det blir svårt. De andra barnen bor nära, vi får se. Det blir väl jag, min fru och katten Tussen.

Foto: Thomas Johansson/TT Ralf Edström

Conny Evensson, 75, f.d hockeytränare och Förbundskapten Tre Kronor, Karlstad

– Vi har en sommarstuga tio mål från Karlstad. Ovanför Sunne. Där kommer vi tillbringa julen själva, tyvärr utan barn och barnbarn den här gången. Det svider ju att man inte får träffa barnbarnen, det är ju lite synd. Vi har inte varit helt isolerade under året, men nästan. Jag är ju 75 år och då är man med i kategorin där man får akta sig. Frisk i övrigt men med den åldern får man passa sig extra.

Foto: BILDBYRÅN / BILDBYRÅN Conny Evensson

Kent Forsberg, 73, f.d hockeytränare och Förbundskapten Tre Kronor, Örnsköldsvik

– Nej julplan, det blir ingenting vad jag vet. Peter (sonen Peter Forsberg) blir kvar i Schweiz nu som det är bestämt. Så det blir barnfritt för oss här. Vi hoppas äldsta sonen kan komma hem kanske men det blir inga småbarn i alla fall.

Foto: Jack Mikrut / TT NYHETSBYRÅN Kent Forsberg

Magdalena Forsberg, 53, legendarisk skidskytt, nu expertkommentator, Bergeforsen

– Det firas nog jul med familjen som det brukar. Vi firar uppe vid Höga kusten. Alla jular i hela mitt liv, förutom en, har varit där uppe med familjen. Så blir det faktiskt i år också. Vi får nog ta det på uppstuds och sådär och se ifall alla är friska. Man vet ju aldrig hur det blir med tanke på läget i år. Det är härligt att alltid komma upp till höga kusten på julen. Men det blir nog annorlunda för de flesta i år.

Foto: Andreas Hillergren/TT Magdalena Forsberg

Susanne Gunnarsson, 57, OS-guldmedaljör kanot, Malmö

– Nu får man väl säkert skäll, men jag kommer åka hem till Funäsdalen. Till min pappa. Där åker vi längdskidor och firar. Jag kommer ta bilen från Malmö där jag bor. Det blir jag och min dotter. Grabben jobbar i Sälen och får inte ledigt. Det är viktigt att få komma dit och ha det härligt med pappa. Han skulle bli ledsen om vi inte kom upp, han är 86 år och julen är speciell. Vi kommer inte bo med honom, vi kommer istället bo på hotell. Och så kommer vi ha munskydd när vi ses.

Foto: LASSE ALLARD Susanne Gunnarsson till vänster firar OS-guldet i Atlanta 1996.

Jennifer Falk, 27, fotbollsmålvakt och SM-vinnare 2020, Göteborg:

– Jag ska vara med familjen bara hemma i Göteborg.

Foto: Anders Deros Jennifer Falk

Pernilla Winberg, 31, ishockeyspelare, Linköping:

– Jag kommer fira jul nere i Malmö med familjen.

Foto: EMIL LANGVAD / BILDBYRÅN Pernilla Winberg

Mikaela Laurén, 44, fd proffsboxare, Stockholm

– Vi kommer inte åka nånstans men jag hoppas att vi kan ses hela familjen men vi har inte bestämt än. Vi brukar vara massor med folk. Mamma, pappa styvföräldrar och tillhörande barn och familjer. Det blir ju väldigt många. Vi kanske kommer dela upp det i år, får köra skytteltrafik mellan olika ställen. Mamma bor i ett stort hus så i vanliga fall brukar vi vara där. Det är ju tråkigt med situationen nu och ingen av oss har haft Corona heller. Det verkar inte som att vi är lättsmittade men samtidigt vill vi ju heller inte riskera något. Så vi får se hur det blir i år.

Foto: ORRE PONTUS Mikaela Laurén

Danijela Rundqvist, 36, fd ishockeyspelare, Stockholm

– Det finns ingen plan. Vi brukar fira med stora familjen. Mina och Nisses (maken Nils Ekman) syskon. Alla föräldrar och alla barn. Det vi vet nu är att det blir bara vi i familjen som får fira här hemma.

Foto: Carolina Byrmo / AFTONBLADET CAROLINA BYRMO Danijela Rundqvist

Erika Grahm, 29, ishockeyspelare, Gävle

– Jag firar jul i Gävle tillsammans med min sambo, svärmor och vår hund. Känns bäst i dessa tider att inte resa runt. Vi spelar dessutom match på annandagen så jag håller mig hemma.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Erika Grahm

Lina Ljungblom, 19, Ishockeyspelare Modo, Örnsköldsvik

– Firar jul hemma i Skövde med närmaste familjen. Kalle Anka klockan 3 är ett måste men innan det äts det julbord. På kvällen öppnar vi julklappar och äter julgröt.

Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN Lina ljungblom

David Nilsson, 33, löpare, Solna

– Det gör jag i Småland med familjen samt flickvän, julklappar och god mat.

Foto: Magnus Sandberg David NIlsson

John Alvbåge, 38, fotbollsmålvakt, Torslanda

– I år blir det speciellt med tanke på situationen. Hela släkten kommer inte vara samlad i alla fall. Sen tyvärr är de gamla inte med längre, både mor och farföräldrar har tyvärr gått bort, så det blir första julen utan dem. Det blir bara hemma i Lilleby med familjen och syrrans familj. Vi håller oss kring de åtta. Föräldrarna kanske kommer förbi sen.

Foto: Anders Deros / Aftonbladet John Alvbåge

Helen Alfredsson, 55, fd golfproffs, Onsala och Florida

– Just nu vet jag inte ens faktiskt. Kents (maken Kenta Nilsson, ishockeylegendar) mamma gick precis bort så vi har lite att rodda med. Hon hade ett bra liv. Alltid tråkigt. Blir nog bara Kent och jag den här gången. Man får vara noga så vi inte bryter några regler. Vi har verkligen försökt att vara duktiga och följa reglerna. Det är första gången vi är lydiga båda två i våra liv. De sa ”gränsen går vid normalt åtta personer” men jag vet inte, jag känner inte åtta normala människor faktiskt. Våra spann kan vara stora om vi vill träffa folk, haha.

Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN Helen Alfredsson (och maken Kent Nilsson fd ishockeyproffs)

Victoria Sandell Svensson, 43, fotbollslegendar, Stockholm

– Egentligen skulle vi hem till mina föräldrar i Ulricehamn men så det blir det ju inte nu. Vi får fira hemma med familjen i Stockholm bara med barnen och min frus tvillingsyster. Och katten ”Smulan” såklart. Sen blir det nog en glögg ute med grannen som skulle varit här egentligen. Så vi coronaanpassar och tar glöggen utomhus i år.

Foto: Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN Victoria Sandell Svensson

Curt "Curre" Lundmark, 76, ishockeytränare, Västerås

– Det blir i den mycket trängre kretsen det här året. Jag och Hustrun får vara hemma, äta julbord och ha på tv:n kl 15.00. Vi ska äta något gott också, antar jag. Traditionellt julbord. Framförallt måste skinkan och sillen vara där, och så köttbullarna såklart. Inga utsvävningar. Barn och barnbarn kommer inte i år. Det blir nog videosamtal med hela släkten i Norrland också så vi önskar varandra god jul men blir betydligt färre människor på plats än vanligt. Det är synd.

Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN Curt "Curre" Lundmark

Maria Rooth, 41, fd ishockeyspelare, Ängelholm

– Vi ska vara hemma över jul. Det blir helt utan besök den här gången. Bara vi i familjen på fyra personer. Vi kommer ju ha lite skypemöten under julafton så släkten får vara med på video senare på kvällen. I vanliga fall är vi här i Ängelholm eller firar i Stockholm dit en del av släkten kommer och hälsar på.

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Maria Roth

Sebastian Samuelsson, 23, skidskyttestjärna, Östersund

– Planen är kvalitetstid med sambon efter ha varit på världscupen nu i fyra veckor. Förhoppningsvis någon skidtur och lite vitt ute. Lugnt och trevligt. Man vill ha lite julkänsla efter de här veckorna, det är ingen julgran på rummet här direkt men det har sambon löst.

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Sebastian Samuelsson

Linda Bengtzing, 46, artist, Tyresö:

– Det beror lite på om vi håller oss friska. Då hoppas vi kunna åka ner till Gullspång där jag kommer ifrån. Det blir inte fira med familjen, men i alla fall i närheten och så kanske man kan grilla korv eller ta en kaffe utomhus. Man vågar ju inte träffa någon. Annars blir vi kvar här hemma, på borgen på berget där vi bor, vi fyra i familjen som har varit vi fyra i snart en evighet. Det har hänt förut att vi varit ensamma kvar i Stockholm över jul så det är inget jättekonstigt, men nu har det bara varit så himla länge. Det är svårt för barnen att förstå att det inte finns någon plan. Men vi försöker berätta och skolan har varit väldigt medvetna och informativa. Men de längtar ju så mycket efter sin mormor och morfar och farmor och farfar.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Linda Bengtzing på Melodifestivalens scen 2020

Laila Bagge, 47, radioprofil och entreprenör, Lidingö

– Vi kommer vara hundra personer. Nej, hahaha jag skojar. Där hade du fått en löpsedel. Det blir en jul i liten skala i år så klart. Kit firar med sin pappa och Liam med sin pappa i USA så det blir hemma hos oss med min sambo och hans mamma och pappa och syster. Vi brukar fira med alla mina syskon och deras barn så vi brukar vara 30 pers, men i år blir det nåt litet.

Foto: MICKAN PALMQVIST Laila Bagge

Jimmie Åkesson, 41, politiker, Sölvesborg

– I år firar jag julen hemma i Sölvesborg med bara den närmaste familjen.

Jimmie Åkesson

Annie Lööf, politiker, 37, Maramö

– Jag firar jul hemma bara med min lilla familj, det vill säga mina barn och min man, detta år. Jag kommer sakna den stora familjen i småländska Maramö men i år får vi fira med dem digitalt.

Foto: BYRMO CAROLINA / Aftonbladet Annie Lööf

Lotta Bouvin-Sundberg, 61, SVT-journalist, Stockholm

– Det blir en nedskalad julaftonslunch där vi tar med maten hem till mamma. Efter det blir det digitalt julquiz!

Foto: KARIN TÖRNBLOM Lotta Bouvin-Sundberg

Bodil Jönsson, fysiker och författare, 78, Dalby

– På Österlen vid havet. Det har jag gjort i obruten följd i snart 50 år så där finns själva hemvisten för min egen ”Tid för tillit och trygghet” som min senaste bok också heter.

Foto: Krister Hansson / AFTONBLADET / 3950 Bodil Jönsson.

Stefan Lövgren, handbollslegendar, 50, Kungälv

– Det blir hemma med med min fru och våra två barn. En liten krets i dessa tider.

Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN Stefan Lövgren under en träning med det svenska handbollslandslaget den 2 januari 2020 i Göteborg

Claes Malmberg, 59, skådespelare, Barsebäck

– Jag ska fira jul med min familj och försöka hålla mig till de regler som finns och vara så duktig som jag kan.

Foto: BJÖRN LINDAHL Claes Malmberg.

Sebastian Månsson, 26, ”Paradise hotel”-vinnare, Helsingborg

– Jag kommer att fira som vi gjort tidigare år. Vi är inte så många i min familj, de senaste åren har jag firat med min mammas sida. Det är jag, min mamma, min lillebror, min mormor och min moster. Så vi brukar vara hemma hos mormor och fira och äta julmat. Förra året införde vi också att vi slutar köpa julklappar till varandra och skänker de pengarna till mer behövande istället.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Sebastian Månsson.

Lasse Kronér, 58, tv-profil, Göteborg

– Jag brukar vara utomlands kring den här tiden på året. I år har jag inte helt bestämt än, men tror att min jul blir ett totalt stiltje i år faktiskt. Jag tror att det blir så med tanke på att man inte kan ses som vanligt, jag tror att det är smartare. Däremot är det pyntat mer än någonsin, så jag har julfeeling i alla fall.

Foto: HENRIK BRUNNSGÅRD Lasse Kronér.

Marie Mandelmann, 56, tv-profil och lantbrukare, Simrishamn

– Jag och Gustav kommer att fira jul här hemma själva, det är väldigt covid-anpassat. Vi har kommit fram till att det är det som gäller i år. Vi har verkligen längtat efter den här julen, det skulle vara vår första jul med vårt första barnbarn, så det känns ju tråkigt. Men vi känner samtidigt att ”så här är det”, det är bara att gilla läget och ta sitt ansvar.

Foto: BJÖRN LINDAHL Marie och Gustav Mandelmann.

Anna Lagerquist, 27, handbollsspelare, Rostov (Ryssland)

– Det blir hemma i Lund tillsammans med min familj.

Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN Anna Lagerquist på planen under träningslandskampen mot Ungern i november 2020.

Jamina Roberts, 30, handbollsspelare, Partille

– Det blir en klassisk svensk jul med familjen i Jonsered. Jag önskar att vi hade haft en jultomte, men det är tyvärr ingen i min familj som tror på honom.

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN Jamina Roberts

Andreas Granqvist, 35, fotbollsspelare, Helsingborg

– Tanken är att vi sticker upp med familjen till vår stuga i Lindvallen och firar där.

Foto: ANDERS DEROS Andreas Granquist

Isabella Lövin, politiker, 57, Saltsjö-Boo

– Det blir ett litet julfirande i år med mina allra närmaste. Men tänker använda tiden jag sparar på att inte julhandla och laga en massa mat till att umgås istället. Jag tror att många känner att det också är något positivt med att det blir mindre press och stress i år. Det viktigaste med julen är att dela med sig av värme till sina nära och kära, vare sig man kan ses eller inte. Därför är det viktigaste man kan göra att ringa någon som behöver känna sig ihågkommen den här mörka årstiden.

Foto: Miljöpartiet Isabella Lövin

Nooshi Dadgostar, politiker, 35, Stockhol

– Det blir en stillsam jul med min syster, min sambo och med vår dotter. God mat, en del julklappar och Karl-Bertil Jonsson på tv såklart.



Foto: Anna Tärnhuvud Nooshi Dadgostar

Malin Olsson, 38, programledare, Malmö

– Vi ska fira hemma i Malmö. Det var först tänkt att min pappa som bor i Dalarna skulle komma ner för att han bor själv, men nu med alla superrestriktioner så blir det inte så. Det blir mamma, Simon, vår dotter Blanka och så lilla Kladdis i magen så klart och mina brorsor. Det blir lugnt och skönt den här julen jämfört med förra året när vi var 20 personer och hade julklappar uppför halva väggarna. Vi ska försöka ha lite Skypemiddag med andra delar av familjen också och kanske lite julklappsutdelning över Skype också så det inte känns helt deppigt och ensamt för någon. Men jag gav Simon (Peyron, artist och Malins sambo, reds anm) i uppdrag att köpa julgran förra veckan och han kom hem med en buske på en meter och 20 centimeter. Det var ju inte riktigt vad min julpersona hade föreställt sig så jag får träna på mitt kontrollbehov nu, jag hade en bild av hur julen skulle bli och nu blev det inte så. Du skrattar, men det här är allvar, det var lite jobbigt de första timmarna. Nu får jag förlika mig med julbusken och inse att det kommer bli en bra jul ändå.

Foto: ANDREAS HILLERGREN Malin Olsson

Christina Tallberg, 77, ordförande för PRO, Tyresö

– Jag firar jul med maken Börje och min bror Mats hemma i Tyresö. Vi har ett traditionellt julbord med många hemlagade rätter.

Foto: Jack Mikrut Christina Tallberg.

Foto: TT Så firar kändisarna jul 2020.

Publicerad: 24 december 2020 kl. 07.18