Unicef agerar efter drogklippet med Mikael Persbrandt



Mikael Persbrandt var drogpåverkad när han träffade Zlatan Ibrahimovic under en inspelning för Unicef.

Det skriver skådespelaren i sin bok ”Så som jag minns det”.

Nu agerar Unicef.

– För oss är det så klart helt oacceptabelt, säger Andreas Eriksson, kommunikationschef för Unicef Sverige.

Mikael Persbrandt reste 2006 till Brasilien för att spela in ett reportage för Unicef och TV4:s ”Humorgalan”.

I sina memoarer ”Så som jag minns det” avslöjar han nu att han var påverkad av narkotika när han skulle göra ett inslag med Zlatan Ibrahimovic . Persbrandt anlände till Brasilien, en veckan innan mötet. Enligt Persbrandt ska han ha tillbringat i princip all tid i en lägenhet med ”ett gäng tjejer” och knark.

När det väl var dags att träffa fotbollsstjärnan missade han mötet.

”En timma senare behagade jag dyka upp. Zlatan väntade otroligt nog fortfarande; han stod strax utanför hotellentrén. Mötet finns dokumenterat på Youtube, och en idiot kan se att jag fortfarande är påtänd. Självsäkert kolapåtänd – king of the hill, liksom, top of the heap!”, skriver han och fortsätter:

”Och den stackars Zlatan får knappt en syl i vädret när jag går på som en verbal ångvält. Killen var fortfarande väldigt ung och blyg på den tiden, han hade ännu inte slagit igenom monumentalt som han skulle göra några år senare."

Plockades bort: ”Olämpligt”

Klippet i fråga har funnits att se på Unicef Sveriges officiella Youtubesida. Unicef har nu valt att plocka bort det helt.

– Detta kom till vår kännedom i går (läs; fredag) när vi fick höra att han skrivit på det här sättet om den här resan. Då beslutade vi helt enkelt att ta bort klippet för vi tyckte att det var olämpligt att det låg ute i och med att han, enligt hans utsago, var narkotikapåverkad när det här spelades in, säger Andreas Eriksson , kommunikationschef för Unicef Sverige.

Hur ser ni på det Persbrandt skriver?

– För oss är det så klart helt oacceptabelt, naturligtvis, att man är narkotikapåverkad när man arbetar med eller för oss. Det var därför vi tog beslutat att också ta bort klippet.

I sin bok skriver skådespelaren att tv-teamet ”förstod ju vad det handlade om, och det började gå rykten som spred sig högre upp inom organisationen”.

Men enligt Andreas Eriksson fick man inga indikationer på att det ska ha varit problem under inspelningen.

– Nej, vi fick inga sådana indikationer. Det här var som sagt en nyhet för oss.

Utsågs till Unicef-ambassadör efter resan

Persbrandt blev utsedd till Unicef-ambassadör hösten 2006, samma år som inspelningen i Brasilien. Enligt Andreas Eriksson hade ”det förmodligen blivit en annan diskussion” om de känt till händelsen.

2011 avslutades samarbetet mellan Persbrandt och Unicef efter att han gripits påverkad av narkotika. Några år senare upptogs det dock igen. Förra året kunde man bland annat se Persbrandt resa till Nepal för Unicef:s räkning.

Mikael Persbrandt skriver i sin bok han i dag är nykter sedan tre år tillbaka.

Hur ser ni på eventuella framtida samarbeten med Mikael Persbrandt?

— Det är inte aktuellt i dagsläget med något samarbete. Men att vi tog upp samarbetet när det gjordes, ett antal år efter den här resan till Brasilien, var för att vi uppfattade det som att han genomgått rehabilitering, och också gått vidare och tagit tag i de problem han hade.

Är det möjligt att ta upp ett samarbete igen med tanke på det som Unicef står för?

– Om det skulle bli aktuellt tar vi ställning för det där och då.

