Här landar Taylor Swift i Sverige

Gömdes bakom paraply

Publicerad 2024-05-17

Are you ready for it?

Nu har Taylor Swift landat på svensk mark, enligt Aftonbladets uppgifter.

Bussar och paraplyer täckte världsstjärnan på Arlanda.

Väntan är över.

Cirka 15.40 på fredagen landade Taylor Swifts privatjet på Arlanda, enligt Aftonbladets uppgifter.

Ett stort entourage arbetade med att skymma den 34-åriga världsstjärnan. Bland annat genom att hålla upp paraplyer och parkera fordon, för att blockera utsikten mot planet.

Stjärnan bakom ett paraply på väg till sin bil. 1 / 2 Foto: Aftonbladet

expand-left helskärm Här landar Taylor Swifts plan på Arlanda.

Sedan lämnade sällskapet i en karavan med flera bilar av suv-modell och en exklusiv buss.

Det är aningen oklart var Taylor Swift befunnit sig sedan den sista spelningen i Paris, som ägde rum i söndags. Flygplanet som världsstjärnan landade med på Arlanda lyfte från Milano.

expand-left helskärm Privatplanet är av modellen Dassault Falcon 8X.

I måndags sågs Swift och pojkvännen Travis Kelce äta middag på ett mycket exklusivt hotell vid Comosjön i Italien, skriver bland annat The Sun. Deras svit rapporteras kosta cirka 22 000 dollar per natt – drygt 230 000 kronor.

Det har spekulerats i om NFL-pojkvännen kommer se Taylor Swift live i Stockholm, som han gjorde i Paris. Spelningarna krockar dock med pojkvännens egna festival ”Kelce Jam”, i Kansas City i helgen. Där uppträder bland andra Lil’ Wayne och Diplo.

expand-left helskärm Taylor Swift.

Nu väntar tre utsålda Taylor Swift-konserter på Friends arena i Solna, Stockholm. Fans från 130 länder sägs ha kommit hit, och den första konserten äger rum ikväll.

Aftonbladet har varit på plats vid arenan hela dagen, där det varit både allsång och något av ett kökaos till VIP-platserna.

Här kan du följa vår livebevakning och chatta om Taylor Swift under samtliga konsertdagar.