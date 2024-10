Lasse Holm i spanska väderkaoset: ”Katastrof”

Kändisarna i Malaga ● Dr Alban: ”Vågade inte gå ut” ● Perrelli: ”Översvämning i trädgården”

Uppdaterad 13.23 | Publicerad 13.15

Ovädret i Spanien har lett till katastrofala följder och hittills uppges 62 personer ha dött.

En som befinner sig nära krisdrabbade Málaga är artisten och producenten Lasse Holm.

– Jag har inte upplevt lika tufft väder på 37 år, säger han till Aftonbladet.

Spaniens omfattade oväder med kraftigt regn och lerblandade vattenmassor har lett till omfattade skador från Málagaprovinsen i söder till Valencia i öster. Enligt tidningen El Mundo har hittills 62 personer dött till följd av kaosvädret.

Lasse Holm

”Två meter höga vågor”

En som är bosatt en bit från Malaga är artisten och producenten Lasse Holm, 80. Han befinner sig där just nu tillsammans med bland andra Elisa Lindström, 33, och Magnus Skogsberg, 63, för repetitioner av vårens turné av musikalen ”De e’ det här vi kallar kärlek”.

– Just nu tittar jag ut. Jag befinner mig ungefär 50 meter från havet och där är det två meter höga vågor och palmerna lutar väldigt mycket till höger, säger han och fortsätter:

– Det regnar inte just nu, men det har varit extrema mängder som har fallit här. Jag har inte personligen drabbats på något sätt, men det har ju dött folk här i Spanien och i Malaga har det varit katastrof. Jag har ju bara sett bilder i tidningarna och vilket elände det har varit.

Översvämningarna har orsakat stora skador från Málagaprovinsen i söder till Valencia i öster.

”Har regnat igenom”

Lasse Holm kommer tillbaka till det massiva regnandet som aldrig tycktes ta slut:

– Det har regnat så otroligt mycket. Det var blixtar varannan sekund och extrema åskknallar och föregående natt var det svårt att sova. Det var fruktansvärt dån av åska och blixtar. Regnet bara forsade ner och mina terrasser var dyngsura på morgonen. Jag har det inglasat här och det har regnat igenom. Det var kaotiskt och jag har inte upplevt lika tufft väder på 37 år. Men det är ju klimatförändringarna som det handlar om.

Charlotte Perrelli

Perrelli: ”Översvämning i trädgården”

Artisten Charlotte Perrelli, 50, är bosatt i Marbella med sin familj.

”Man får inte be om för mycket. Vi har bett om regn länge och det behövs men herregud nu är det lite för mycket. Översvämning i trädgården och då bor vi ändå på en bergstopp! Vi har enorma åskväder och blixtar… Speciellt om nätterna. Vår lilla hund sover just nu under min huvudkudde, han är sååå rädd. Men det är ingen fara med oss även om jag tycker synd om alla turister. Jag vet att det varit mycket värre i närliggande områden. Fruktansvärt”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Dr Alban.

Dr Alban: ”Var hemskt”

Artisten Alban ”Dr Alban” Nwapa, 67, befinner sig också i Malaga just nu med sina barn och firar höstlov.

– Det regnar just nu och blåser mycket. I måndags var det värst. Det blixtrade och skakade och åskade väldigt mycket. Då vågade vi inte gå ut utan stängde av tv:n och allt. Det var hemskt. Vi kunde inte göra någonting.

– Jag är som sagt här med barnen eftersom det är höstlov och det är tråkigt att det är så katastrofalt väder. Vi åker hem på fredag och det ska inte vara några problem – hoppas jag.