Knasigt kul när Sven Melanders fars går åt fanders













1 av 5 | Foto: Cesare Righetti Ur ”The play that goes wrong”.

NÖJE 16 september 2018 22:27

The play that goes wrong

Nöjesteatern, Malmö. Fars i regi av Sven Melander med Andreas T Olsson, Susanne Thorson, Robin Stegmar, Sanna Persson Halápi, Robert Rydberg, Simon ”Chippen” Svensson.

MALMÖ. Sven Melander vet hur man lockar fram skratt.

”The play that goes wrong” är en vrickad uppvisning i hur roligt vi kan ha åt andras oro. En underhållande uppsättning som gör rätt när allt går fel.

Brittiska ”The play that goes wrong” låtsas vara en amatörteater som ska spela ”Mordet på Haversham manor”. En deckare på godset som kunde varit skriven av Agatha Christie, med butler, intrigerande släktingar och en polis som samlar alla i salongen för att hitta den skyldige.

Det går fel redan innan det börjar. Medan vi i publiken letar upp våra platser förbereder sig inspicienten (Sanna Persson Halápi) och ljudteknikern (Simon Svensson) och regissören (Andreas T Olsson) salongen för tekniska högskolans amatörföreställning.

Tingen är emot dem. Allt är emot dem. ”The play that goes wrong” är skickligt skriven och trappar upp missarna bit för bit. Ett lik som hittas i första scenen har svårt att ligga nöjd, medan ljudteknikern är liknöjd till det hela och gör misstag. Han är inte ensam.

Vi ser hur föreställningens regissör/starke man Victor Berglund-Eriksson-Frid (Olsson), som också spelar kommissarie, blir mer och mer irriterad på sina scenkamrater. Som har olika problem.

Robin Stegmar är mycket roligt som butlern som har svårt att uttala ord. Skicklige Robert Rydbergs rollfigur behöver texthjälp men hamnar ändå fel. Susanne Thorson är också kul, en ambitiös femme fatale som ibland går på autopilot och därför hamnar i otakt i replikerna. I pjäsen i pjäsen är Cornelius Löfmark den allra sämsta av de kassa amatörerna, och spelar ut mot publiken på ett fnissigt pinsamt vis.

Scenarbetarna tvingas också gå in i roller när allt kör ihop sig. En dörr går först inte att stänga och sedan inte att öppna. Rekvisita försvinner och aktörerna improviserar fram ”ersättningar”.

Det är lekfullt och tramsigt på ett charmigt sätt. Slapstick och fysisk komik, som för tankarna till brittiska tv-klassikern ”Plankan”.

Det är humor för många åldrar. ”The play thats goes wrong” får oss att skratta åt fåfänga och uppblåsta drömmar, men också känna sympati för människor som försöker hålla masken medan allt faller samman runt dom. Det är rart och hjärtevärmande och tillgodoser med råge dagsbehovet av skratt.



FOTNOT: ”The play tha goes wrong” spelas först i Malmö och på Lorensbergsteatern i Göteborg från 8 november.

