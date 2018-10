1. ”Bodyguard” (tv-serie, Netflix)

Från skaparen bakom ”Line of duty”. Robb Stark från ”Game of thrones” klipper sig och börjar jobba som livvakt åt den brittiska inrikesministern i stället. Du kommer se och glömma bort många tv-serier i år. Men du kommer knappast glömma var du var, åt eller mådde när du såg den bländande öppningen av ”Bodyguard”.

2. ”Because it’s in the music” (låt, Robyn)

Robyn är inte bara tillbaka med det gnistrande starka albumet ”Honey”. ”Because it’s in the music” är däruppe med det allra bästa hon har gjort, som ”Dancing on my own” eller ”Keep this fire burning”.

3. ”More blood, more tracks” (kommande box, Bob Dylan)

Den fjortonde delen av ”The bootleg series” tar dylanologernas nörderi till en ny nivå. Den totala galenskapen börjar här. Men så handlar också de sex cd-skivorna om albumet ”Blood on the tracks”.