”Idol”-deltagarens revansch – efter tragiska bussolyckan

NÖJE 20 augusti 2018 11:24

Ida Knubbe var med om en tragisk bussolycka förra året där flera av hennes klasskamrater miste livet.

I kväll ställer hon sig framför ”Idol”-juryn i jakten på en guldbiljett.

– Musiken har hjälpt mig att gå vidare, säger Ida Knubbe till Nöjesbladet.

Förra året vajade flaggorna på halvstång på Ängskolan i Skene i Marks kommun i Västra Götaland.

Åttornas traditionsenliga skidresa till Klövsjö slutade i tragedi en tidig söndagsmorgon utanför Sveg. Den dubbeldäckade bussen välte i hög hastighet. Tre av passagerna dog och flera skadades allvarligt.

Ombord på bussen fanns Ida Knubbe, i dag 16 år, från Kinna, en musikintresserad tjej med tankar på att söka till ”Idol”. Hon somnade med musik i öronen och vaknade morgonen därpå till ett kaos.

– Jag skadade mitt ben och fick typ en blödning. Jag låg på sjukhuset i två dagar och sedan fick jag åka hem, så jag klarade mig rätt bra. Men det har varit väldigt krävande, för mig och för alla andra som var med. Jag mådde rätt dåligt under en viss period. Jag är fortfarande ledsen för det, men man lär sig att hantera det, säger Ida Knubbe till Nöjesbladet.

I premiäravsnittet av årets ”Idol”-upplaga ställer hon sig framför juryn. Hon berättar att musiken har hjälpt henne att gå vidare. I dag känns det som att hon tagit revansch på livet.

– Ja, det känns som en revansch. Det har kanske varit så att jag innan inte gjort de här spontana grejerna som jag faktiskt gör nu. Då kändes det lite pinsamt, men nu känner jag mer ”varför inte”?

Som att söka till Idol...

– Ja, precis, säger Ida med ett skratt.

– Jag har alltid gillat musik, alltid sjungit och kollade mycket på ”Idol” när jag var liten. Alla var så duktiga och det är klart att jag hade en dröm om att någon gång få en guldbiljett.













Ida Knubbe.

Hur kändes det att möta juryn?

– Det var speciellt och läskigt, men det var en bra upplevelse också som jag kan ta med mig. Jag var lite nervös innan. När man väl kliver in i det rummet så känns det som att de verkligen stirrar in i din själ. Det var som att gå in i någon slags zon. Jag blev helt blank, men alla var jättesnälla.

Vad är målet med musiken för dig?

– Jag ska gå inriktning natur och musik på gymnasiet, men jag vet inte riktigt än vad jag vill bli. Jag vill helst bli något inom musik eftersom det är det jag brinner för mest. Kanske sitta på något café och spela.

Vad skulle det betyda för dig att vinna ”Idol”?

– Det skulle vara skithäftigt! Då skulle jag verkligen ha gjort mig själv stolt. Det är väl det som räknas, att jag själv blir stolt och glad. Klart att det skulle betyda jättemycket.

Idol 2018 har säsongspremiär måndag den 20 augusti klockan 20.00 på TV4.

