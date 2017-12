Realitystjärnan checkar in på rehab – efter kollapsen

”Jag vill vända den här olyckliga händelsen till en positivt”



”Real housewives of New York”-stjärnan Luann de Lesseps, 52, spårade ur under en festkväll och skrek att till omgivningen att hon skulle döda dem.

Nu checkar realitystjärnan in på rehab.

– Jag vill vända den här olyckliga händelsen till en positivt livsförändring, säger hon.

Det har gått en vecka sedan realityprofilen Luann de Lesseps tappade greppet under en festkväll i Palm Beach i Florida.

”Real housewives of New York”-stjärnan tog ett par glas för mycket, sparkade en polis och skrek till människor på platsen att hon skulle ”döda dem alla”.

Nu söker Luann de Lesseps behandling för sina alkoholproblem.

– Jag är verkligen generad över händelserna i Palm Beach i lördags kväll. Jag har bestämt mig för att söka professionell hjälp och kommer frivilligt att checka in på ett behandlingshem för alkoholmissbruk. Jag vill vända den här olyckliga händelsen till en positivt livsförändring, säger hon till People .

Ber om ursäkt igen

Tv-profilen har förklarat sammanbrottet med att hon blev känslosam över att besöka Palm Beach för första gången sedan hon gifte sig där förra året. Äktenskapet gick i kras bara några månader senare.

Nu ber hon återigen om ursäkt för utbrottet.

– Jag har den största respekt för polisen och det jobb de gör. De handlingar som beskrivs i polisrapporten speglar inte mina värderingar och min moral.

Luann de Lesseps släpptes efter kollapsen eftersom hon tidigare är ostraffad. Hon måste återvända till Palm Beach den 25 januari, då hon ska ställas inför rätta misstänkt för bland annat våld mot tjänsteman, olaga hot och fylleri.

