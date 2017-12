Carola rasar mot TV4 – klippte bort viktiga låten

Carola Häggkvist är besviken på TV4.

Hon medverkade i konserten ”O, helga natt” i tron om att alla hennes framträdanden skulle sändas på tv. Men det gjorde de inte.

– Oj oj, nu har jag sett programmet och inser att TV4 klippt bort min låt ”Tro på en morgon” som för mig gjorde hela inspelningsdagen, rasar artisten på Instagram .



TV4 sände den traditionella julkonserten ”O, helga natt” på julaftonskvällen.

Medverkade gjorde bland andra Alcazar , Uno Svenningsson , 58, och Carola Häggkvist , 51.

Carola framförde låten ”Vintersång”, ”Go tell it on the mountain”, Uno Svenningssons ”Under ytan” tillsammans med upphovsmannen själv och bjöd även publiken på egna låten ”Tro på en morgon”.

Men den sistnämnda fick tv-tittarna aldrig ta del av. Låten klipptes bort – vilket har fått schlagerdrottningen att reagera.

”Oj oj, nu har jag sett programmet och inser att TV4 klippt bort min låt ’Tro på en morgon’ som för mig gjorde hela inspelningsdagen (plus repdag med skadat knä mitt i en annan turné) värt det för mig i en tid som denna i Sverige och i världen som handlar om mer än ett så kallat politiskt inslag”, rasar hon på Instagram.

”Var övertygad”

Hon fortsätter:

”Den handlar ju precis om det själva julen handlar om...”

Hon förklarar att hon levde i tron om att hennes låt skulle visas även i den tv-sända konserten.

”Visst, de andra låtarna var bra men ’Tro på en morgon’ vibrerade på ett påtagligt ovanligt sätt som jag själv blev överraskad av! Var ÖVERTYGAD om att de skulle ta med den då den även var min första låt och blev så stark”, skriver hon.

Har klippts bort förut

Carola har reagerat förut på att klippts ned. SVT kortade till exempel hennes nummer i Eurovision song contest 2013. Finalnumret kapades från tre låtar till bara ett par sekunder.

– Det bidde en liten tummetott, sa hon till Nöjesbladet då och fortsatte:

– Jag är bara en liten svisch. Men det ska vara så där lite elegant. Det blir ju så, man siktar högt och sedan får man banta ner när det närmar sig. SVT får ta bakslaget om folk tycker att det är för kort.

TV4: ”Tvingas ibland till svåra val”

TV4 förklarar klippningen med att man har en viss programtid att förhålla sig till.

”Under en inspelning som ”O, helga natt” med så många fantastiska artister är det svårt att hålla sig till en programtid – man önskar att alla vackra låtar fick möjlighet att vara med i programmet. Men vi har en programtid att förhålla oss till och då tvingas man ibland till svåra val”, skriver Karin Dofs , exekutiv producent för ”O, helga natt” i ett mejl till Nöjesbladet.

Nöjesbladet har sökt Carola Häggkvist.

