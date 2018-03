Isabella Löwengrip + FÖLJ

Isabella Löwengrip får realityserie

Bloggdrottningens liv ska bli tv.

Isabella Löwengrip, 27, får en egen realityserie.

– Det blir en mix av ”Keeping up with the Kardashians” och ”The Office”, säger hon.

Hon har bloggat sedan hon var 14.

Nu blir bloggaren och entreprenören Isabella Löwengrips liv tv.

Realityserien ”Being Bella” produceras av Hannah och Amandas produktionsbolag Perfect Day och ska skildra allt från vardagskvällar med familjen till hektiska jobbdagar.

– Jag lever ett så spännande och intensivt liv och att få göra en realityserie av det känns väldigt kul. Jag får bjuda in mina följare att komma ännu närmare, säger Isabella Löwengrip.

I ”Being Bella” vill hon visa en mer nyanserad bild av sig själv.

Spelar in just nu

– Det senaste året har varit det tuffaste år jag någonsin gått igenom. Verkligen som att bli överkörd av ett tåg. Privat har det varit jättetufft och det kommer utmaningar i jobb. Det är ett vanligt liv och det också det jag kommer att visa. Jag kommer visa när jag är ledsen.

Inspelningarna av ett pilotavsnitt har redan börjat och Isabella har nu ett kamerateam med sig större delen av dygnet.

– Jag är ju van vid att alltid ta upp telefonen och säga god morgon till mina följare och att låta dem hänga på från att solen går upp klockan sex på morgonen tills jag går och lägger mig vid tolv på kvällen. Det är bara trevligt att ha med kamerateamet som sällskap.

Ska visa upp kärleken

I bloggen rapporterar Isabella Löwengrip gärna om sitt jobb, men har varit mer hemlighetsfull med sitt kärleksliv. I januari avslöjade hon för Nöjesbladet att hon var kär.

Kommer din kärlek att synas i serien?

– Det är ingenting som är bestämt, men absolut. Det är en del av mitt liv som man kommer få följa närmare. Allt från att jag går på dejt till att jag träffar någon, så det blir kul.

”Being Bella” har premiär i höst.

