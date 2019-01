”Catch the moon”-Stefan Andersson gör krogshow – om andra världskriget!

Andra världskriget + FÖLJ

1 av 3 | Foto: ANDERS DEROS Stefan Andersson i ”Flygblad över Berlin”.

avJan-Olov Andersson

NÖJE 11 januari 2019 22:34

Säg Stefan Andersson och många tänker ”Catch the moon”, monsterhiten från 1992.

Sedan ett tiotal år tillbaka har hans karriär tagit en helt ny vändning. I helgen är det premiär på ”Flygblad över Berlin” – en krogshow om andra världskriget.

– Det låter fullständigt galet och det är därför det kommer att funka, säger han.

För drygt 25 år sedan fick han ett genombrott som få med LP:n ”Emperor's day” och hitsingeln ”Catch the moon”. Den där refrängen börjar med Some put their trust in the east/Some put their trust in the west.

Kring Millennie-skiftet tröttnade Stefan Andersson på att vara popstjärna.

– Jag tappade sugen. Hade sparat en del pengar, så jag tog semester. Bildade familj, köpte en snipa och fixade upp den från grunden och gjorde andra projekt som inte hade med musik att göra.

Allt förändrades när han under en semester var på en guidad tur på Carlstens fästning på västkusten. Byggnaden användes som fängelse fram till 1852.

– Det var den märkligaste minuten i mitt liv. När guiden började berätta om fångarna och deras förskräckliga tillvaro, blev jag genast sugen på att berätta om detta på en platta. Då hade jag inte ens haft lust att plocka upp gitarren på sju år.

Hittat sin egen form

Resultatet blev ”Marstrandsfånge No 90 Kleist”, både album och föreställning. Som har följts av ”Skeppsråttan” (om det gamla Göteborg), ”Teaterkungen” (om Gustav III) och ”Made in China” (om ostindiefararen Götheborg, sjörövare och mycket annat).

– Jag har lyckats hitta en form där folk sitter och lyssnar ordentligt, säger Stefan som från och med fredagen framför ”Flygblad över Berlin” på Kajskjul 8 i Göteborg. Publiktrycket har varit stort, showen framförs hela våren.

Via olika människoöden – en SS-officer, en svensk diplomat, spionen Jane Horney, en kodknäckare med flera – berättar och sjunger han om Sverige under andra världskriget.

Sjunger om morfar

Några sånger handlar om hans egen morfar, som blott 16 år gammal flydde från det tyskockuperade Norge över gränsen till Sverige.

– Han ville aldrig berätta någonting om sina upplevelser. Han blev arg bara man förde det på tal.

– Jag har läst på, intervjuat släkt, gått genom arkiv. Där morfar kommer ifrån, just där hände hemska saker. Norska motståndsmän hade legat i bakhåll för tyskarna, som sedan hämnades brutalt. Jag har inte sett några källor på det, men det pratas om att folk låstes in i en lada och tyskarna tände på. Kanske blev morfar vittne till detta, kanske var det därför han sprang för livet ut i skogen.

FOTNOT: ”Flygblad över Berlin” framförs till och med lördag 13 april.

11 januari 2019 22:34