Stjärnadvokat hoppar av som Weinsteins försvarare



1 av 2 | Foto: Steven Hirsch / AP TT NYHETSBYRÅN Harvey Weinstein och Benjamin Brafman i rätten vid en tidigare förhandling.

avBenjamin Andrée

NÖJE 15 januari 2019 06:51

Harvey Weinstein står anklagad för våldtäkt och sexuella övergrepp.

Fälls han riskerar han livstids fängelse.

Nu hoppar stjärnadvokaten av som filmmogulens försvarare.

Stjärnadvokaten Benjamin Brafman lämnar sitt uppdrag som försvarsadvokat åt filmmogulen Harvey Weinstein som står anklagad för våldtäkt och sexuella övergrepp.

Brafman som representerat Weinstein ända sedan fallet tog sin början i november 2017 meddelar i ett mejl att han inte kommer att kommentera anledningen, eller anledningarna till att han nu lämnar sitt uppdrag, skriver Variety.

Redan förra veckan gick det enligt nyhetssajten Daily Beast rykten om att Weinstein letade ytterligare försvarare att stärka upp hans team inför den stundande rättegången.

Enligt nyhetssajten nekade Weinstein att han gett Brafman sparken och menade på att det handlade om att förstärka teamet. Inte byta ut någon.

Harvey Weinstein riskerar livstids fängelse om han fälls för anklagelserna.

Ett rättegångsdatum är satt till den 6 maj, men med störstas sannolikhet blir rättegången nu uppskjuten.

Nästa gång Weinstein ska infinna sig i rätten är den 7 mars.

Stjärnadvokaten Benjamin Brafman är en veteran som vunnit många uppmärksammade och tunga fall.

Vem som nu tar över efter honom är inte klart.

”Det finns många som vill ta över, men min personliga åsikt är att han aldrig kan få någon bättre än Ben”, säger kollegan och försvarsadvokaten James Kousouros till Variety.

Han menar också på att det inte är ovanligt att byta försvarare halvvägs in i en rättegångsprocess.

”Klienter är lynninga”, säger han. ”Dom älskar dig på tisdagen, och dom hatar dig på torsdagen.”

Nästan 100 kvinnor har anklagat Harvey Weinstein för våldtäkt och sexuella övergrepp.

Historierna började berättas under Metoo-rörelsen hösten 2017 och den femte oktober trädde flera kvinnor fram i en granskning gjord av New York Times. Skådespelarna Rose McGowan and Ashley Judd var några av dem. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow och Rosanna Arquette uppger också att de utsatts för övergrepp.

Det här är metoo 00:46

